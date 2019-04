‘Gerommel van de eerste orde’ bij PSV: ‘Bij Ajax kunnen meerdere spelers dat’

PSV achterhaalde Ajax zondagmiddag weer door thuis ADO Den Haag met 3-1 te verslaan, maar makkelijk ging dat lange tijd niet. Doelpunten van Denzel Dumfries en Luuk de Jong brachten de regerend landskampioen op 2-0, maar de ploeg van Mark van Bommel moest in de slotfase na de 2-1 van Tomas Necid nog oppassen geen grotere schade op te lopen. Donyell Malen bracht opluchting met de bevrijdende 3-1 in de extra tijd.

Het doelsaldo van Ajax (plus 79) is nog steeds een stuk beter dan dat van PSV (plus 68) en derhalve was er kritiek op de keuzes van Van Bommel tegen ADO. Luuk de Jong, topscorer van de Eredivisie, werd immers als aanvallende middenvelder ingezet, Malen in de spits, terwijl Pablo Rosario en Michal Sadílek het controlerende blok vormden. Daniël de Ridder gooide zondagavond bij Studio Voetbal de discussie op het middenveld van PSV. “Daar komt geen gevaar vandaan”, gaf de oud-voetballer aan.

“Rosario en Sadílek zijn niet in staat om een goal te maken. Van Bommel wil Steven Bergwijn, Hirving Lozano en De Jong niet wisselen, maar Malen wel een kans geven. Daarom stond De Jong op het middenveld, denk ik.” Pierre van Hooijdonk vond dat PSV overtuigend speelde. “Ik vond ze beter dan in de voorgaande weken, ze waren veel en veel beter dan ADO.”

Arno Vermeulen was het daar absoluut niet mee eens. “ADO was Eredivisie-onwaardig en daar kon PSV amper van profiteren.” Van Hooijdonk snapte niets van de keuze om De Jong als aanvallende middenvelder in te zetten. “Je weet dat je tachtig procent op de helft van ADO speelt, dan wil je De Jong in zijn kracht hebben. In de spits. Hij is niet verfijnd voor de kleine ruimte op het middenveld”, analyseerde hij.

Vermeulen noemde het zelfs ‘gerommel van de eerste orde’. “Van Bommel blijft experimenteren op het middenveld, terwijl er nog maar drie wedstrijden te spelen zijn! Eigenlijk klopt er helemaal niets van.” In de optiek van De Ridder is dat het grote verschil met Ajax. “Er staat veel te veel druk op Bergwijn, Lozano en De Jong. Die moeten zo ongelooflijk veel doen met zo’n defensief middenveld. Bij Ajax kunnen meerdere spelers een goal maken.”