Allegri geeft uitsluitsel over ‘teleurgestelde’ Ronaldo na mokerslag van Ajax

Massimiliano Allegri baalt nog altijd stevig van de uitschakeling in de Champions League. Juventus verloor dinsdag met 1-2 van Ajax en werd zodoende uit het miljardenbal geknikkerd. Cristiano Ronaldo zou volgens diverse Italiaanse media zwaar teleurgesteld zijn in zijn ploeggenoten en zelfs azen op een vertrek, maar de trainer van Juventus spreekt dit tegen.

“Voetbal is geen exacte wetenschap. Juventus speelt ieder jaar in alle competities om de prijzen. We speelden niet onze beste spel in de kwartfinales. We verloren en terecht”, aldus de trainer op de persconferentie in aanloop naar het duel met Fiorentina komende zaterdag, geciteerd door diverse Italiaanse media. Allegri blijft lovend over Ronaldo, die in beide duels met Ajax wist te scoren.

“Cristiano en Juventus samen betekent niet automatisch een Champions League-titel, dit is voetbal. Hij heeft een uitzonderlijk seizoen gehad en hij gaat morgen weer spelen. Nu moeten we verdergaan en denken aan het winnen van de Scudetto. Het winnen van de titel zal de ultieme prijs zijn van een lang seizoen vol strijd”, aldus de oefenmeester van Juventus.

“We moeten aan het eind van het seizoen alles evalueren. Wat is er goed gegaan en wat moet beter? Dit jaar hebben we het goed gedaan door zowel de Super Cup als de Scudetto te winnen. Ook Cristiano is de toekomst van Juventus. Hij heeft het goed gedaan en dat zal hij volgend seizoen weer doen. Natuurlijk is hij teleurgesteld, net als wij allemaal, maar hij is ook rustig eronder.”