Schorsing tegen Ajax valt Heung-min Son zwaar: ‘Ik wist nergens van!’

Heung-min Son moet het eerste duel van Tottenham Hotspur met Ajax in de halve finales van de Champions League aan zich voor bij laten gaan. De aanvaller kreeg woensdagavond tegen Manchester City net na rust een gele kaart voor het vasthouden van het shirt van Kevin De Bruyne. Dat betekende zijn derde prent van het seizoen in Europa en dus moet hij het eerste duel met Ajax in Londen noodgedwongen laten schieten.

Opvallend was dat Son tijdens het duel én na afloop van het duel daar helemaal niet bewust van was. Een journalist van de Duitse televisie attendeerde de ex-speler van Bayer Leverkusen en Hamburger SV erop. “Ik wist nergens van!”, zei de Zuid-Koreaans international, goed voor twee doelpunten in Manchester, verbaasd. Manager Mauricio Pochettino kan wegens blessureleed ook niet over Harry Kane beschikken en dus zal hij moeten puzzelen.

Toen Kane eerder dit seizoen geblesseerd aan de kant stond, stond Son op en maakte hij vier goals in evenveel duels. Woensdagavond scoorde hij tweemaal. Rio Ferdinand is weg van de spelmaker. “Ongelooflijk. Je moet beseffen dat ze dit doen zonder hun talisman. Kane speelde vandaag niet. De supporters zullen zich zorgen hebben gemaakt: ‘Oh, we hebben onze belangrijkste speler niet’. Maar die jongen, Son, houdt van verantwoordelijkheid.”

“Son zegt gewoon: ‘Yeah, kom maar op. Ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Ik ben vanaf nu verantwoordelijk. De manier waarop hij speelde, vooral in de eerste helft, was schitterend.” Ajax treft met Tottenham een tegenstander waarvan het in Europees verband nog niet wist te winnen: twee duels, twee nederlagen. In 1981/82 stonden Ajax en Tottenham tegenover elkaar in de eerste ronde van de Europa Cup II. Toen wonnen de Engelsen in Amsterdam met 1-3 en in eigen huis met 3-0.