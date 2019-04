Mauricio Pochettino roemt ‘helden’ van Totttenham en waarschuwt Ajax

Tottenham Hotspur plaatste zich woensdagavond voor de halve finales van de Champions League. Het team van manager Mauricio Pochettino leed weliswaar een 4-3 nederlaag bij Manchester City, maar dat was toereikend na de 1-0 zege in in eigen huis. De Londenaren kwamen in de extra tijd goed weg toen een doorslaggevend doelpunt van Raheem Sterling door de VAR wegens buitenspel werd afgekeurd. Tottenham wacht nu een dubbele confrontatie met Ajax.

Pochettino kon op dat moment zijn zenuwen al niet meer in bedwang houden. “Ik heb niet gekeken”, verzekerde de Argentijn na afloop. “Het is moeilijk om na een wedstrijd relaxed of rustig te zijn. Je moet op de VAR vertrouwen. Ik had van tevoren al gezegd dat de VAR ervoor zou zorgen dat voetbal zou veranderen. En ik ben voorstander ervan om de scheidsrechters te helpen. Beide partijen moeten een beslissing accepteren, of het nu voor- of nadelig is.”

“Het belangrijkste is dat we in de halve finales staan en ik denk dat we dat ook verdienen”, benadrukte Pochettino in het Etihad Stadium. “Mijn spelers zijn helden. Ik heb jullie voorafgaand aan deze wedstrijd al verteld dat ik trots op ze zou zijn, wat het resultaat van deze wedstrijd ook zou zijn. We hebben de halve finales gehaald en we hebben geschiedenis geschreven. Ik ben meer dan trots op ze.”

Tottenham wacht nu een dubbele confrontatie met Ajax, dat geen enkele nederlaag in de groepsfase leed en niemand minder dan Real Madrid en Juventus in de knock out-fase van de Champions League elimineerde. Pochettino verwacht een open duel en weet nu al dat hij niet over de geblesseerde Harry Kane en de geschorste Heung-min Son kan beschikken. “Ja, natuurlijk is het beter als iedereen fit is. We gaan een paar spelers missen en we moeten maar zien of Moussa Sissoko er klaar voor zal zijn.”

“Maar in het voetbal gaat het erom wie de sterkste selectie heeft en wie als collectief het sterkste is”, waarschuwde Pochettino. “We moeten erin geloven dat we competitief kunnen zijn, maar nu moeten we niet aan de halve finale denken. We moeten hier een beetje van genieten en klaar zijn voor zaterdag”, verwees hij naar het eerstvolgende competitieduel, met Manchester City. De Londenaren willen bij de eerste vier eindigen en hebben als nummer drie maar vier punten meer dan nummer zes Manchester United.

“Of dit een van de beste momenten uit mijn loopbaan is? Ja, natuurlijk. Het bereiken van de halve finales was op voorhand een droom en nu staan we er. De realiteit is echter dat Tottenham nog steeds beter moet worden als we op het niveau van Manchester City, Real Madrid en Barcelona willen zitten. Maar we zijn goed op weg. Vandaag hebben we laten zien dat alles mogelijk is. Het team heeft karakter en persoonlijkheid om te vechten en te geloven dat alles mogelijk is. Dit is een geweldige prestatie.”