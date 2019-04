Analist van BT Sport tipt ‘briljant’ Ajax voor Champions League-eindzege

Ajax kan dit seizoen de Champions League winnen, zo is de overtuiging van Chris Sutton. De 1-2 overwinning op Juventus van dinsdagavond was geen toevalstreffer, benadrukt de oud-spits als analist van BT Sport. "Ajax was fenomenaal in de tweede helft. Ze voerden het niveau flink op en zetten Juventus voor het blok", looft Sutton de ploeg van Erik ten Hag.

"Ze speelden briljant. Ze zijn zo goed, dat ze de Champions League kunnen winnen", vindt de voormalig aanvaller van onder meer Blackburn Rovers, Chelsea en Celtic. In de halve finale wacht een dubbele confrontatie met Manchester City of Tottenham Hotspur. "Als je tien minuten na de pauze aan Manchester City of Tottenham Hotspur had gevraagd wie ze liever zouden tegenkomen in de halve finale, dan hadden ze Juventus gezegd."

Sutton wijst erop dat Ajax, zeker in vergelijking met de overgebleven ploegen in de Champions League, met minimale middelen presteert. "Dit is een prachtig sportverhaal. Ajax heeft het succes helemaal zelf opgebouwd, in een tijd dat geld het voetbal domineert. Daar mochten ze vanavond mee pronken. Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt worden voor iedereen bekende namen. De Ligt werd omschreven als een leeuw, maar leek meer op een kangoeroe bij zijn doelpunt", doelt hij op de hoge sprong van de aanvoerder.

"Voor de laatste wedstrijd zei ik al dat hij honderd miljoen pond waard was. Het is een all-rounder, iemand die op zijn negentiende al meters kan maken, in de lucht kan verdedigen en gevaar ruikt", somt de analist op. "Dit Juventus domineert het Italiaanse voetbal en haalde Cristiano Ronaldo binnen om de Champions League te winnen. En ze werden van het veld geblazen. Dit jonge, gretige team deed Juventus een middelmatige ploeg lijken. Ajax had kopje onder kunnen gaan na het doelpunt van Ronaldo, maar ze hebben ontzettend veel geloof in elkaar. Ik was diep onder de indruk van hun lef in de tweede helft."