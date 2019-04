‘Marc Overmars haalde me en vroeg me: ‘Blijf alsjeblieft bij Ajax’’

André Onana verlengde zijn contract bij Ajax afgelopen maand met een jaar tot medio 2022. De doelman annex Kameroens international was bij veel clubs in Europa in beeld, maar koos toch voor een langer verblijf in Amsterdam en kan een salarisverhoging tegemoetzien. Bovendien is Ajax bereid om volgend jaar zomer mee te werken aan een transfer van de deze maand 23 jaar geworden doelman, die verzekert dat financiën geen enkele rol speelden.

“Er was interesse van veel grote clubs die me nog veel meer geld konden bieden dan Ajax. Maar Ajax heeft veel voor mij gedaan en ik voel me hier thuis”, claimt Onana dinsdag in De Telegraaf. Het was directeur spelersbeleid Marc Overmars die nadrukkelijk aandrong om zijn verbintenis te verlengen. “Hij heeft me hierheen gehaald en vroeg me André, blijf alsjeblieft.”

“Soms is het belangrijk naar mensen te luisteren die je in het verleden hebben geholpen, zoals Overmars en Edwin van der Sar.” De doelman is Ajax ‘ontzettend dankbaar’ om zichzelf in Europa te laten zien, evenals zijn teamgenoten. “Ik wil mijn ploeggenoten ook bedanken, want ze helpen me. Dat is op dit hoge niveau als de Champions League, in zo’n aanvallend team, niet makkelijk. Het is voor een jonge ploeg een enorme verantwoordelijkheid.”

“Zelfs als ik fouten maak en we verliezen, voel ik de steun.” Onana maakt met Ajax op papier nog kans op drie prijzen: de landstitel, de TOTO KNVB Beker en de Champions League. Het succes heeft een keerzijde. De kans is groot dat Frenkie de Jong niet de enige voetballer zal zijn die Ajax in de zomer zal gaan verlaten. “Natuurlijk hoop ik dat ze blijven. Iedereen moet echter zijn eigen beslissing nemen. Als ze weggaan, zal ik dat respecteren en ook heel blij voor ze zijn. Soms moet je de ene deur sluiten om de volgende te openen. Ik ook op een gegeven moment, maar nu voel ik me hier gewoon heel gelukkig.”