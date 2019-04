Ex-Ajacied wil titeljacht doen ontsporen: ‘Wij kunnen het verpesten’

Sergio Padt wil niet meewerken aan een titelfeest van Ajax. De doelman van FC Groningen neemt het zaterdag op tegen de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding bij doorliep. Het is in potentie een van de lastigste wedstrijden die de koploper nog voor de kiezen krijgt en Padt beseft dat er een kans ligt om Ajax van de landstitel af te houden.

Padt speelde tussen 2007 en 2009 in de jeugdopleiding van Ajax, waarna de Amsterdammers hem verhuurden aan HFC Haarlem en Go Ahead Eagles. Tot een debuut bij Ajax kwam het nooit; zaterdag wacht wel het weerzien. "Wij spelen nog tegen Ajax. Die wil ik winnen. Ze zijn natuurlijk in uitstekende vorm en ze hebben de meeste kans, maar wij kunnen het verpesten", aldus Padt bij Peptalk op Ziggo Sport.

Over zijn tijd in Amsterdam is Padt echter niet louter negatief. Een terugkeer ziet hij evenwel niet zitten. "Ik ben te ambitieus om daar als tweede doelman naartoe te gaan. Ik heb er een mooie tijd gehad, maar dat doe ik niet", legt de keeper uit. "Op dit moment kies ik er voor om mijn hele leven in Groningen te blijven. Vroeger ging ik elke week naar Amsterdam, maar nu moeten ze maar hierheen komen."

Op dit moment hebben Ajax en PSV allebei 74 punten. Het doelsaldo van Ajax is echter een stuk beter (+78 om +66), waardoor PSV moet hopen op een misstap van de concurrent. Ajax treedt na de uitwedstrijd tegen Groningen nog aan tegen Vitesse (thuis), De Graafschap (uit) en FC Utrecht (thuis). Voor PSV wachten nog duels met ADO Den Haag (thuis), Willem II (uit), Heracles Almelo (thuis) en AZ (uit).

Programma Ajax

COMPETITIE DATUM AANVANG THUIS UIT Champions League dinsdag 16 april 21.00 uur Juventus Ajax Eredivisie zondag 21 april 14.30 uur FC Groningen Ajax Eredivisie woensdag 24 april 20.45 uur Ajax Vitesse Eredivisie zondag 28 april 14.30 uur De Graafschap Ajax Finale TOTO KNVB Beker zondag 5 mei 18.00 uur Willem II Ajax Eredivisie zondag 12 mei 14.30 uur Ajax FC Utrecht

Programma PSV