Allegri: ‘Hij kan misschien invallen tegen Ajax en heel belangrijk zijn’

Het is nog onzeker met welke spelers Juventus dinsdagavond zal aantreden tegen Ajax. De koploper van de Serie A kan niet beschikken over Mario Mandzukic en trainer Massimiliano Allegri ziet meerdere opties om de spits te vervangen. Op de persconferentie voorafgaand aan het weerzien laat Allegri bovendien weten dat Douglas Costa niet fit genoeg is om vanaf de aftrap te beginnen in Turijn.

Mandzukic, die woensdag een uur meedeed in de Johan Cruijff ArenA, kampt met knieproblemen en behoort niet tot de 21-koppige spelersgroep die Allegri maandag samenstelde. De in vorm verkerende Moise Kean is een kandidaat om de spitspositie over te nemen, maar Allegri ziet ook andere mogelijkheden. "Nu Mario er niet bij is, heb ik nog heel even de tijd om te beslissen of ik kies voor Dybala, Moise Kean of dat we zonder pure spits gaan spelen", wordt de oefenmeester geciteerd door Voetbal International.

"Douglas Costa? Hij is helaas niet helemaal fit. Ik bepaal morgen of hij op de bank kan zitten. In dat geval zou hij een halfuur kunnen invallen en dat kan heel belangrijk zijn", vervolgt Allegri. In Amsterdam kwam Douglas Costa ook als invaller binnen de lijnen en maakte hij een scherpe indruk; de rappe buitenspeler schoot in de slotfase nog op de paal. Daardoor bleef het bij 1-1, een resultaat waar Juventus volgens Allegri in tactisch opzicht 'niets' mee kan. "We zullen met dezelfde intensiteit moeten spelen als tegen Atlético Madrid."

Als Frenkie de Jong fit genoeg is om te spelen, zo geeft Allegri aan, dan moet Juventus de middenvelder 'veel meer' onder druk gaan zetten. "Maar we moeten hoe dan ook winnen om de halve finale te halen, of De Jong nou wel of niet speelt", weet Allegri, die werd vergezeld door Emre Can. De middenvelder ontbrak vorige week met blessureleed. "Ik ben klaar voor mijn rentree, ik voel me fit. Ik weet niet of ik net als tegen Atlético Madrid als verdediger ga spelen. En als ik het wel wist, had ik het nu niet verklapt."