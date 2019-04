Driessen: ‘Hij kan niet accepteren dat spelers zo met zijn ballen spelen’

Giovanni van Bronckhorst wordt bij Feyenoord in de steek gelaten na vier prachtige jaren, zo oordeelt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de commissarissen en Feyenoord-vrienden zich daar eerst schuldig aan hebben gemaakt. Nu vindt hij dat de spelers zijn autoriteit sinds de aankondiging van zijn zomerse vertrek uit De Kuip bewust of onbewust betwisten.

Juist Van Bronckhorst verdient alle steun van de spelersgroep, benadrukt Driessen maandag in het dagblad. “Vier jaar lang verdedigde hij zijn spelers bijna tot in het oneindige. Hij was zelfs bereid om ervoor te liegen. Als een boemerang kreeg hij de leugen over de reservebeurt van Steven Berghuis door toedoen van de speler terug in zijn gezicht.”

Het dieptepunt werd zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1) bereikt. Nicolai Jörgensen kreeg een rode kaart voor natrappen jegens Tim Breukers en Jordy Clasie weigerde de hand van de oefenmeester te schudden na zijn wissel. “De manier waarop de ervaren Deen zich misdroeg, hoe gefrustreerd ook, sloeg nergens op”, verzucht Driessen. “Clasie spande de kroon met de wijze van reageren op zijn wissel.”

Driessen wijst erop dat Van Bronckhorst zich sterk maakte om Clasie te huren en te bevrijden uit zijn uitzichtloze situatie bij Southampton. De middenvelder werd reserve-aanvoerder en kreeg alle tijd en ruimte om na jaren zonder veel speeltijd zijn wedstrijdritme terug te vinden. “Ook toen dat niet lukte, hield Van Bronckhorst Clasie altijd de hand boven het hoofd. En dan zo’n reactie….. Tegenover de trainer, die in every inch a gentleman is.”

“Clasie’s rouw na de zonde was iets te gemakkelijk.” Feyenoord gaat maatregelen jegens Jörgensen en Clasie nemen, zo maakte Van Bronckhorst na afloop bekend. “Hij kan niet accepteren dat spelers zo met zijn ballen spelen, zelfs niet nu hij binnenkort vertrekt. Zulke spelers past alleen diepe schaamte.”