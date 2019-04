‘Frenkie is één van onze beste spelers, logisch dat hij naar Barcelona gaat’

Jurgen Ekkelenkamp heeft een bijzondere week achter de rug. De negentienjarige middenvelder maakte afgelopen woensdag tegen Juventus (1-1) zijn Champions League-debuut voor Ajax en mocht zaterdagavond tegen Excelsior (6-2) opnieuw opdraven, doordat Frenkie de Jong al vroeg uitviel met een hamstringblessure. Ekkelenkamp kijkt tevreden terug op zijn week.

Nadat de jonge middenvelder tegen Juventus al viraal ging door met een slimme overtreding op Cristiano Ronaldo de angel uit een tegenaanval te halen, stond hij ook tegen Excelsior zijn mannetje. "Ik kreeg volop de bal omdat Excelsior maar met twee spitsen speelde en daarachter dan altijd ruimte komt. Daar stond ik, dus was ik steeds vrij. Ik moest zorgen voor verbinding door de opbouw te verzorgen en het spel te verdelen, met de blik naar voren gericht", blikt Ekkelenkamp in gesprek met Ajax Life terug op het duel van zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA.

Ekkelenkamp begon tegen Excelsior op de reservebank, maar werd vanwege een blessure van De Jong nog voor het verstrijken van het eerste halfuur ingebracht door trainer Erik ten Hag. "Ik schrok een beetje en dacht: nu al?! Toen ik terugkwam van het warmlopen, vroeg ik van: is er iemand geblesseerd?", vervolgt hij. "Frenkie bleek last te hebben. Ik dacht juist: rustig aan, misschien mag ik een beetje sfeerproeven langs de zijlijn of zo. Als ik al mocht invallen, had ik speeltijd verwacht tijdens de tweede helft."

Ekkelenkamp noemt het 'niet niks om de positie van De Jong over te nemen'. "Frenkie is één van onze beste spelers, ik vind het logisch dat hij naar Barcelona gaat", is hij vol lof over zijn teamgenoot. Van zenuwen had Ekkelenkamp naar eigen zeggen geen last. "Als de wedstrijd begint, verdwijnen mijn zenuwen meestal ineens. Nu ook. Vanaf het eerste balcontact was het helemaal goed. En het scheelde ook wel een beetje dat we toen al op voorsprong stonden."