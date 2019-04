Matthijs de Ligt en Mino Raiola kunnen contractvoorstel tegemoetzien

Matthijs de Ligt kan spoedig een contractvoorstel van Barcelona verwachten, zo schrijft Sport. Volgens sportkrant van Catalonië heeft het bestuur van Barcelona achter de schermen een extra versnelling ingezet en kunnen de verdediger van Ajax en zaakwaarnemer Mino Raiola binnenkort een voorstel tegemoetzien. De Ligt heeft in de voorbije gesprekken laten weten dat hij welwillend staat tegenover een overgang naar het Camp Nou.

Barcelona biedt De Ligt een contract tot de zomer van 2024 én vergelijkbare financiële voorwaarden als Frenkie de Jong, die in januari zijn transfer naar de Catalanen afrondde. De middenvelder gaat naar verluidt tien miljoen euro per jaar verdienen en kan nog eens maximaal zes miljoen euro extra per voetbaljaargang tegemoetzien als club en speler aan alle sportieve doelstellingen voldoen.

Barcelona heeft De Ligt en Raiola laten weten dat de Oranje-international wordt gezien als een van de pijlers van het team in de toekomst en dat de financiële waardering zal oplopen naarmate zijn status groeit. Zodra het tweetal akkoord gaat met het voorstel Barcelona, heeft de koploper van LaLiga groen licht om formeel met Ajax te onderhandelen. De Catalanen hadden directeur spelersbeleid Marc Overmars al verwittigd over de interesse.

Barcelona verwacht in principe geen obstakels in de onderhandelingen over De Ligt. De relatie tussen de clubs is uitstekend, zo bleek ook tijdens de gesprekken over De Jong. De Catalanen zijn van zins om Ajax een vast bedrag van zestig miljoen euro te bieden voor het nog twee jaar doorlopende contract van de verdediger. Dat bedrag kan via variabele clausules nog eens met enkele miljoenen oplopen.