Premier League-revelatie lonkt naar Lozano: ‘Zou mooi zijn als hij hier komt’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Raúl Jiménez (27), de topschutter van Wolverhampton Wanderers. De Mexicaanse aanvaller is na minder geslaagde dienstverbanden bij Atlético Madrid en Benfica dit seizoen uitgegroeid tot een van de revelaties van de Premier League en hij speelde met zijn twaalf doelpunten en acht assists een rol in bijna de helft van alle goals die the Wolves dit seizoen wisten te maken in competitieverband.

Door Robin Bruggeman

Benfica heeft met Jiménez en Luka Jovic twee van de op dit moment meest besproken aanvallers op de Europese velden onder contract staan, maar de Portugese topclub ondervindt hier zelf op sportief gebied weinig voordelen van. Jovic wordt dit seizoen uitgeleend aan Eintracht Frankfurt en de Serviër lijkt zich vanwege zijn goede prestaties op de Duitse velden op te gaan mogen maken voor een megatransfer naar Real Madrid of Bayern München, terwijl Barcelona in een eerder stadium ook werd genoemd als mogelijke gegadigde. Jiménez verdedigt op zijn beurt op huurbasis de kleuren van de Engelse promovendus Wolverhampton Wanderers en ook hij zal niet meer terugkeren in het Estádio da Luz. Na het betalen van een huursom van 3 miljoen euro aan het begin van deze voetbaljaargang, zijn de Engelsen inmiddels dusdanig onder de indruk geraakt van de kwaliteiten van Jiménez dat zij begin deze maand de koopoptie van 38 miljoen in de huurovereenkomst met Benfica hebben gelicht.

Het succes van Jiménez op Molineux was voor aanvang van dit seizoen geen uitgemaakte zaak. Zelfs in de Mexicaanse pers ging men ervan uit dat het Premier League-voetbal te intens zou zijn voor de aanvaller, die volgens de voorspellingen uit zijn thuisland na een paar maanden op de tribune zou belanden. Jiménez was immers al een aantal jaar actief op de Europese velden zonder erin geslaagd te zijn om een blijvende indruk achter te laten. Atlético Madrid haalde de 69-voudig international van El Tri in de zomer van 2014 voor ruim tien miljoen euro op bij Club América met het doel om hem klaar te stomen tot de opvolger van de in datzelfde jaar naar Chelsea vertrokken Diego Costa. Jiménez moest in zijn eerste, en zo bleek enige, jaar in dienst van los Colchoneros echter de strijd aangaan met klinkende namen als Antoine Griezmann, Mario Mandzukic en de halverwege het seizoen teruggehaalde ‘verloren zoon’ Fernando Torres. De aanwezigheid van deze concurrenten leverde hem vooral een rol als invaller op, die zich tevreden moest stellen met een minuut hier en daar. In 28 wedstrijden in het rood-wit wist hij alleen te scoren tegen Sevilla en een jaar na zijn komst werd besloten dat Jiménez alweer uit mocht kijken naar een nieuwe club.

Jiménez mocht na een jaar alweer vertrekken bij Atlético Madrid.

Supersub

Hoewel zijn cijfers in Spanje bepaald niet in zijn voordeel spraken, waren de 31 goals in de 83 wedstrijden die hij namens Club América maakte toch genoeg om Benfica in actie te laten komen. Os Águias waren nog steeds overtuigd van de kwaliteiten van de destijds 24-jarige Jiménez en besloten hem voor maar liefst 22 miljoen euro de duurste aankoop uit de clubhistorie te maken. Deze voor Portugese begrippen forse transfersom garandeerde de nieuwkomer echter geen basisplaats en al snel bevond hij zich in een bekende positie: van de tachtig wedstrijden die hij in drie seizoenen in de Liga NOS zou spelen, mocht hij er slechts twintig in de basis beginnen. Ondanks zijn geringe aantal minuten liet hij in Lissabon wel zien bijzonder efficiënt te kunnen opereren, want in deze optredens wist hij toch nog achttien goals en elf assists te produceren. De Mexicaanse supersub was daardoor elke volle negentig minuten die hij speelde betrokken bij een doelpunt.

Deze statistieken waren echter niet genoeg om de beleidsbepalers bij Benfica tevreden te stellen en afgelopen zomer kwam Jiménez voor zijn derde transfer in vier jaar tijd te staan. De ambitieuze promovendus Wolverhampton haalde in een eerder stadium onder meer Hélder Costa en Rúben Neves al uit de Portugese competitie en sprak zijn innige banden met zaakwaarnemer Jorge Mendes nog maar eens aan om ook Jiménez op huurbasis naar de West Midlands te halen. De aanvaller vormde met zijn huursom van drie miljoen euro slechts een kleine schakel in een bijzonder drukke transferzomer voor de club, die het afgelopen seizoen afsloot als kampioen van de Championship en vervolgens flink de portemonnee trok om het verblijf in de Premier League tot een succes te maken. Adama Traoré werd met een transfersom van twintig miljoen euro losgeweekt bij Middlesbrough en dat bedrag maakte de jeugdexponent van Barcelona op dat moment de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van the Wolves.

De rechtsbuiten kreeg verder gezelschap van onder meer Rui Patrício (voor 18 miljoen opgepikt bij Sporting Portugal), Diogo Jota (voor 14 miljoen overgenomen van Atlético), Willy Boly (voor 12 miljoen gekocht van FC Porto), Benik Afobe (voor ruim 11 miljoen losgeweekt bij competitiegenoot AFC Bournemouth en inmiddels voor 13,5 miljoen doorverkocht aan Stoke City) en routinier João Moutinho, die voor de relatief bescheiden transfersom van ruim 5,5 miljoen overkwam van AS Monaco. Met Jonny Castro en Leander Dendoncker werden bovendien twee bruikbare spelers op huurbasis binnengehaald en Wolverhampton liet met gelijke spelen tegen Everton, Manchester City en Manchester United en overwinningen op West Ham United, Burnley, Southampton en Crystal Palace in zijn eerste tien wedstrijden op het hoogste niveau zien het iedereen lastig te kunnen maken.

Jiménez' periode bij Benfica liep eveneens niet uit op een onverdeeld succes.

Met 32 wedstrijden achter de rug is Wolverhampton inmiddels uitgegroeid tot een van de grote verrassingen van het seizoen in Engeland en de promovendus heeft met nog een handvol speelronden voor de boeg nog altijd uitzicht op deelname aan Europees voetbal. Jiménez is vanaf zijn eerste wedstrijd op Engelse bodem een belangrijke factor geweest in de successen van de ploeg van trainer Nuno Espírito Santo en vormt met zijn snelheid, lengte en instinct om altijd op de goede plek te staan een plaag voor elke verdediging. De Mexicaan is bovendien een spits die niet alleen op de bal staat te wachten, maar ook anderen beter maakt. Zijn acht assists laten zien dat hij oog heeft voor zijn medespelers en zijn loopacties scheppen ruimte voor ploeggenoten als Jota en Moutinho om de ruimtes in te duiken en gevaar te stichten tussen de linies: “Andere spitsen zijn blij als ze zelf scoren, maar je moet ook aan het team denken. Je mag nooit opgeven, het is teamwork”, zei hij daar zelf onlangs over in gesprek met de Daily Mirror. Zijn eerdere ervaringen hebben hem, ondanks zijn gematigde successen in LaLiga en de Liga NOS, bovendien geholpen om snel zijn draai te vinden: “Ik speel al vier jaar in Europa. Het is makkelijker om hiernaartoe te komen vanuit Spanje of Portugal, maar er is ook vanaf de eerste wedstrijd een klik geweest met de rest van het team. Ik heb goede dingen laten zien en ik wil zo doorgaan en beter worden.”

Worstelmasker

Jiménez vond in competitieverband al het net tegen Tottenham Hotspur en Chelsea en in de FA Cup was hij met twee goals medeverantwoordelijk voor de eliminatie van Liverpool en Manchester United. Anderhalve week geleden was de Mexicaan bovendien trefzeker in de halve finale tegen Watford, maar kon hij toch niet voorkomen dat het bekeravontuur van zijn ploeg door toedoen van the Hornets ten einde kwam. Wolverhampton wist een 0-2 voorsprong niet over de eindstreep te trekken en de manier waarop Jiménez zijn treffer vierde leverde hem na afloop van de wedstrijd de hoon op van Troy Deeney. De aanvaller is namelijk goed bevriend met worstelaar Sin Cara, die hem voor de gelegenheid een speciaal Mexicaans worstelmasker opstuurde. Jiménez trok het masker vervolgens over zijn hoofd na het doelpunt dat hij een klein halfuur voor tijd maakte, maar zag vervolgens tot zijn ontzetting hoe Watford dankzij een dubbelslag van Gerard Deulofeu en een goal van Deeney toch een 3-2 overwinning wist te boeken. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet had gezien. Iets in me wil er nu iets gemeens over zeggen, maar dat ga ik niet doen. Ik ben blij dat hij dat masker op deed, hij kan het nu als loser dragen. Geniet van het masker, wij hebben de overwinning”, sneerde de Engelsman na afloop van het duel bij beIN Sports. “Begrijp me niet verkeerd, hij is een topspeler. Hij speelde heel goed, vult de spitspositie op zijn eigen manier in. Ik heb dat gedoe met het masker niet gezien. Misschien was dat achteraf ook maar goed, want ik had volledig uit mijn plaat kunnen gaan. Ik denk dat je dat soort dingen moet doen als je weet dat je een wedstrijd gaat winnen.”

Jiménez vierde zijn doelpunt tegen Watford in de halve finale van de FA Cup op een bijzondere manier.

De actie kon dus op weinig waardering rekenen van Deeney, maar dat zal onder de achterban van Wolverhampton anders zijn geweest. Jiménez is vanwege zijn doelpunten en zijn speelstijl uitgegroeid tot een van de populairste spelers en iedere wedstrijd zijn er wel fans te vinden die zichzelf hebben uitgedost met sombrero’s, nepsnorren, Mexicaanse vlaggen of maskers. “Dat is iets geweldigs. Van kinds af aan droom ik al van de Premier League en heb ik de spelers die hier speelden gevolgd. Het is prachtig om die droom uit te laten komen. Tijdens de afgelopen wedstrijden zaten er twee kinderen met sombrero’s op de tribune en bij elk duel zijn er minstens drie Mexicaanse vlaggen die de Engelse supporters zelf meenemen. Als we in Londen spelen zitten er veel Mexicanen in het shirt van América of de nationale ploeg op de tribune. Het is prachtig om te zien dat de Engelsen zo meeleven”, vertelde hij daar eerder dit seizoen over aan Univision Desportes. De enthousiaste fans lijken in ieder geval niet bang te hoeven zijn dat Jiménez aankomende zomer weer de wijk neemt, want Wolverhampton maakte hem twee weken geleden voor 38 miljoen euro de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis en schotelde hem toen een vierjarig contract voor.

Jiménez breekt daardoor aankomende zomer voor de tweede keer op rij het record van duurste Mexicaanse speler ooit, aangezien hij door zijn transfer van Atlético naar Benfica ook al bovenaan de lijst stond. Hier zou overigens snel verandering in kunnen komen als Hirving Lozano PSV voor een nog hoger bedrag gaat verlaten. De aanvaller wordt de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, terwijl clubs als Napoli en AC Milan op de achtergrond ook geïnteresseerd zouden zijn. Als het aan Jiménez ligt komt Lozano inderdaad naar Engeland, maar opteert zijn landgenoot in eerste instantie voor een tussenstap bij Wolverhampton: “Het zou goed zijn om er een Mexicaanse ploeggenoot bij te hebben. Dat zou mooi zijn omdat we nog nooit samen bij een club hebben gespeeld”, glimlachte hij onlangs tijdens een persmoment. “Ik wil hier verder geschiedenis schrijven, samen met mijn ploeggenoten. We kijken ernaar uit om de club terug te brengen naar de top van de Premier League en het is mijn belangrijkste doel om doelpunten te blijven maken voor dit team. Dat is waarom ik hiernaartoe ben gehaald en ook een persoonlijk doel. Het is een grote eer voor mij om hier te mogen spelen en om hier te mogen blijven, ik ben erg blij met de manier waarop ik hier ben opgevangen. Ik heb vanaf de eerste dag genoten van mijn periode bij Wolverhampton en ik voel me hier goed op en naast het veld.”