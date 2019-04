‘PSV moet stoppen met dat verschuilen achter zaken zoals pech’

Jan Poortvliet vreest dat PSV de strijd om het kampioenschap gaat verliezen van Ajax. De ploeg van trainer Mark van Bommel kent een tegenvallende tweede seizoenshelft en na het 3-3 gelijkspel tegen Vitesse, werd de eerste plaats op de ranglijst definitief overgedragen aan de Amsterdammers. Ajax heeft een beter doelsaldo en met nog vijf wedstrijden te gaan denkt Poortvliet dat PSV niet in staat is om de koppositie te heroveren. De oud-speler van de club is in gesprek met PSV Inside kritisch op de speelwijze en instelling van de selectie.

PSV verzuimde twee weken geleden de titelstrijd te beslissen doordat er op bezoek bij Ajax met 3-1 verloren werd. Zondag pakten de Eindhovenaren ternauwernood een punt tegen Vitesse. “Ik denk dat het tijd wordt om onder ogen te zien wat er daadwerkelijk aan de hand is”, aldus Poortvliet. “Het is gewoon niet goed genoeg op dit moment en daarbij vervallen we in excuses. PSV moet stoppen met dat verschuilen achter zaken zoals pech en dit en dat moet anders wat ik veelal hoor na wedstrijden. Het elftal moet echt keihard aan de bak; voor mijn part een gezamenlijke vijand ‘zoeken’ en gewoon een doel creëren.”

Poortvliet vindt dat sommige spelers meer moeten geven. “Waar het om gaat nu we het einde naderen is dat die jongens eens in de spiegel moeten kijken en goed analyseren wie wat fout doet en wie misschien momenteel wel niet genoeg geeft”, aldus de oud-international, die een aantal sterkhouders niet optimaal ziet presteren. Hij zag Jeroen Zoet de afgelopen weken geen beste indruk maken, maar een keeperswissel is volgens Poortvliet niet de oplossing. “Zoet kun je er nu niet afhalen. Dat komt wel goed met hem.”

Van Bommel werd dit seizoen veelvuldig geprezen over het feit dat hij regelmatig een beroep doet op jeugdspelers. De talentvolle Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo, Donyell Malen en Michal Sadilek komen regelmatig aan spelen toe onder de trainer. Poortvliet zou graag zien dat Van Bommel wat meer een beroep zou doen op de ervaren spelers. “Ik denk dat je op moet passen met de jonge spelers momenteel. Ze zijn echt heel talentvol maar zij gaan de klus niet klaren in deze fase van het seizoen. Daar zijn ze gewoon nog niet sterk ervaren genoeg voor." PSV neemt het zondag in eigen huis op tegen De Graafschap (12.15 uur).