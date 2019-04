Ferdinand lovend: ‘Hij heeft Solskjaer bewezen dat hij op hem kan vertrouwen’

Manchester United verloor woensdagavond de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League met 0-1 van Barcelona. Scott McTominay speelde negentig minuten mee aan de zijde van the Red Devils en liet een goede indruk achter. Rio Ferdinand laat zich bij BT Sport lovend uit over de 22-jarige middenvelder.

“Hij heeft zich duidelijk ontwikkeld in zijn spel en is in statuur gegroeid. Met zijn energie en intensiteit speelde hij een rol in alle goede dingen die Manchester United liet zien. Je hebt soms wedstrijden die je in statuur doen groeien en ervoor zorgen dat je je onderdeel voelt van het eerste elftal. Hij heeft naam gemaakt, was heel, heel goed”, zegt Ferdinand, die als analist voor BT Sport naar het treffen tussen Manchester United en Barcelona keek.

“Zijn optreden was positief, hij toonde zich betrouwbaar en agressief. Hij heeft aan Ole Gunnar Solskjaer bewezen dat hij op hem kan vertrouwen, dat is zo belangrijk voor een jonge speler”, stelt de oud-verdediger van Manchester United. Hij krijgt bijval van Owen Hargreaves. “Dit is voor hem een beslissend moment, als je zo speelt in een wedstrijd tegen Barcelona. Hij heeft naam gemaakt en daar verdient hij complimenten voor, want hij speelde fantastisch.”

“Het is ongelofelijk voor zo'n jonge jongen om de beste speler op het veld te zijn, naast spelers als Paul Pogba en Fred. Zij hebben tientallen miljoenen gekost”, stelt de oud-middenvelder van Bayern München, Manchester United en Manchester City. “Barcelona staat er erg goed voor in LaLiga, maar in deze vorm maken ze niemand bang. Sergio Busquets heb ik nog nooit zoveel ballen zien weggeven. We hadden een show verwacht, maar dit hebben ze niet voor elkaar gekregen. Ik denk dat we in de return meer vuurwerk zullen zien, want het tweeluik is nog steeds spannend.”