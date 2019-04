Schöne: ‘Ik kan me voorstellen dat Ronaldo gefrustreerd was’

Ajax is na het 1-1 gelijkspel niet kansloos op een plek in de halve finales van de Champions League, zo denkt Lasse Schöne. De middenvelder laat in gesprek met Voetbal International weten dat hij sterk het gevoel heeft dat er woensdagavond tegen Juventus meer in had gezeten. De Deense middenvelder was na afloop teleurgesteld. “Maar ik kan er mee leven”, klinkt het.

“Na rust hadden we een fase van tien minuten waarin we ze totaal onder druk konden zetten. Dan moet je net het geluk hebben om een goal te maken”, aldus Schöne, die zag dat Donny van de Beek en Hakim Ziyech voor rust dicht bij een goal waren. Op slag van rust sloeg Cristiano Ronaldo genadeloos toe. “Het is natuurlijk een specialist. Hij heeft maar één kans nodig, dat doet hij goed. Gelukkig kwamen wij goed uit de kleedkamer en maken we door een geweldige goal van David (Neres, red.) de 1-1.”

Ronaldo, die pas net hersteld was van een hamstringblessure, oogde bij vlagen gefrustreerd. “Ik kan me voorstellen dat hij in sommige fases gefrustreerd was. We hadden goede fases waarin zij weinig de bal hadden, dus dan kan ik me voorstellen dat hij niet helemaal happy is”, aldus Schöne. “Hij is misschien een speler die je niet de hele wedstrijd ziet, maar hij heeft maar een kans nodig. Dat liet hij vandaag weer zien.”

Ajax was in de tweede helft nadrukkelijk op zoek naar de 2-1, maar kwam ook een aantal keer goed weg. Douglas Costa was met een schot op de paal dicht bij de zege voor de bezoekers. Waar Ajax thuis tegen Real Madrid in de slotfase een doelpunt tegen kreeg, was dat woensdagavond niet het geval. “Daar hebben we het vooraf over gehad”, legt de middenvelder uit. “Dan maar liever 1-1. Maar als je thuis speelt wil je natuurlijk winnen. Soms moet je dan risico nemen en dat ligt ook in ons spel. Het was in ieder geval belangrijk dat we in de slotfase niet nog een goal tegen kregen.”

Schöne kreeg tot twee keer toe een tik op zijn bovenbeen en liet zich in de slotfase vervangen. Hij kreeg het gevoel dat er iets te halen viel tegen Juventus. “Na vandaag is ons vertrouwen niet minder geworden. Je weet dat je hier mee kan doen en van Juventus kan winnen. Ze zullen thuis iets anders spelen en het zal heel moeilijk worden”, legt hij uit. “Op topniveau moet je je kansen afmaken en daar ontbrak het vandaag een beetje aan. Maar wij hebben laten zien dat we ook in uitwedstrijden uitstekend kunnen spelen”, besluit hij met een knipoog, doelend op de 1-4 uit tegen Real Madrid.