Ibrahimovic looft Ajax: ‘Zo‘n dure jongen ga je niet te snel afschrijven’

Zlatan Ibrahimovic is benieuwd hoe Ajax voor de dag komt tegen Juventus in de Champions League. De Zweedse spits van Los Angeles Galaxy, die van 2001 tot 2004 voor de Amsterdamse club speelde, zegt in een interview met Voetbal International dat er als 'jonge ambitieuze voetballer' geen betere club als Ajax bestaat.

“In mijn tijd bleek dat de beste keuze en ver daarvoor hadden ze die reputatie al. En zo is het nog steeds. Juist dát vind ik zo sterk aan de club: de lange periode waarin ze bewijzen dat hun filosofie werkt”, zegt Ibrahimovic, die niet meteen succesvol was bij Ajax toen hij voor circa acht miljoen euro overkwam van het Zweedse Malmö FF.

"Ajax heeft geduld met mij gehad. Daartoe werden ze ook wel een beetje gedwongen, door de hoge transfersom die ze voor mij hadden betaald. Ha, zo'n dure jongen ga je niet te snel afschrijven, toch? Die eerste jaren had je dat gezeik over mij en Mido. Dat we bad boys waren en geen goede mentaliteit hadden. I didn't give a shit."

"Echt, al die meningen interesseerden me geen moer. Ik ben volledig mezelf gebleven. Ik ga mijn gedrag niet aanpassen voor mensen die mij niet kennen. Nooit”, aldus de 37-jarige aanvaller, die met een goed gevoel terugdenkt aan Ajax. "En volgens mij is dat wederzijds. De keren dat ik na mijn vertrek terug was in Amsterdam, werd ik heel positief benaderd. Dan weet je dat er destijds iets goed is gegaan."