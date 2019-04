‘Dat wij de underdog zouden zijn tegen Barcelona, is slechts een mening’

Manchester United verzekerde zich dankzij een spectaculaire comeback tegen Paris Saint-Germain van een ticket voor de kwartfinales van de Champions League en treffen met Barcelona wederom een tegenstander van naam. De koploper van LaLiga wordt door velen beschouwd als de favoriet in de confrontatie met the Red Devils, maar Scott McTominay vindt dat zijn ploeg niet bij voorbaat kansloos is.

“Dat wij de underdog zouden zijn tegen Barcelona, is slechts een mening die mensen hebben. Iedereen heeft een mening, zo gaat het nu eenmaal in het voetbal. Wij weten echter van onszelf wat we kunnen en wat we moeten doen om een goed resultaat te behalen”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club. “We hebben het wel over de kwartfinales van de Champions League en de meerderheid van onze jongens heeft ervaring op dit niveau.”

“We zijn allemaal professionals en we kijken uit naar de kans om te laten zien dat wij ook een kracht zijn die afgestopt moet worden. De ervaringen die we op hebben gedaan tegen PSG zullen daarin van onschatbare waarde zijn. Michael Carrick (oud-speler van Manchester United en nu de assistent van Ole Gunnar Solskjaer, red.) blijft erop hameren dat je terug moet kijken naar de ervaringen die je op hebt gedaan op het veld. Dat proberen we nu allemaal te doen, zelfs als we winnen kijken we naar wat ons het betere team maakte, we kijken waarom het ons lukte om goed te starten of juist niet.”

Om een kans te maken tegen Barcelona zal Manchester United een antwoord moeten zien te vinden op de uitdaging die Lionel Messi zal vormen en McTominay weet dat dit niet makkelijk wordt: “Het is een feit dat hij een van de beste spelers allertijden is. Hij is ongelooflijk en heeft fantastische dingen gedaan. We moeten proberen om hem af te stoppen en te zorgen dat hij niet kan doen wat hij meestal doet op het veld. Maar zoals ik al eerder zei, hebben wij een groep vol kwaliteit en atletisch vermogen. We zijn klaar voor de uitdaging.” Manchester United en Barcelona treffen elkaar woensdagavond op Old Trafford voor de heenwedstrijd, de return in het Camp Nou staat voor volgende week dinsdag op het programma.