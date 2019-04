Ajax-duo de hemel in geprezen: ‘In vorm kan hij de hele wereld kapotspelen’

Ajax werkt woensdagavond het eerste duel met Juventus in de kwartfinales van de Champions League af. Aad de Mos stelt dat de ploeg van Erik ten Hag kansrijk is, aangezien de trainer in ruste veel toptalenten ziet rondlopen bij Ajax. Zo is De Mos vol lof over Matthijs de Ligt. "De meest talentvolle verdediger die Nederland ooit voortbracht", zegt hij tegenover Het Laatste Nieuws.

“Op zijn vijftiende was iedereen er al van overtuigd dat De Ligt een wereldtopper zou worden. Vier jaar later is hij de aanvoerder van een grote club als Ajax. Hopelijk trekt Matthijs naar Barcelona, daar kan hij hetzelfde palmares opbouwen als Gerard Piqué”, aldus De Mos, die in de 21-jarige Frenkie de Jong, na Johan Cruijff, het grootste Nederlandse talent 'op die leeftijd' ziet.

"In vorm kan Frenkie de hele wereld kapotspelen. Vraag maar aan Frankrijk, Duitsland, Real Madrid...", aldus De Mos. "De Jong bezit een ongelofelijke versnelling aan de bal plus een geweldige steekbal. Bovendien kan hij zo snel én kort draaien dat hij meteen drie spelers uitschakelt. Zonder hem zijn Ajax en Oranje maar de helft zo goed."

De Mos ziet in Joël Veltman een mindere speler bij Ajax. De analyticus stelt dat de verdediger de zwakke schakel kan zijn tegen Juventus. “Tegen clubs als FC Emmen en Willem II doet hij het prima, maar nu... Veltman maakt bijna elke partij een foutje en is kwetsbaar in de lucht. Mocht ik Ten Hag zijn, zou ik Rasmus Kristensen opstellen.”