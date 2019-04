Joël Piroe wijst buitenlandse clubs af en verlengt contract bij PSV

Joël Piroe blijft bij PSV. De negentienjarige spits heeft zijn aflopende contract in Eindhoven verlengd. De Nederlandse jeugdinternational heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022. Piroe verkiest een driejarige verbintenis in het Philips Stadion boven aanbiedingen van diverse gerenommeerde clubs uit het buitenland, zo meldt PSV.

Piroe stond naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van Juventus, terwijl ook 1. FSV Mainz 05 een oogje op hem had. Onder toeziend oog van vrienden en familieleden ondertekende de spits zijn nieuwe contract. “Ik vind dat zij moeten meegenieten van dit bijzondere moment”, aldus Piroe op de clubsite. “Zij hebben mij al die tijd gesteund en met hen, zowel mijn vrienden als mijn familie, heb ik gesproken over mijn toekomst. Daardoor heb ik deze keuze weloverwogen kunnen maken.”

De talentvolle aanvaller is bezig aan een sterk seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvoerder van Jong PSV was in 24 wedstrijen goed voor 10 treffers. Hoofdtrainer Mark van Bommel laat hem al langere tijd meetrainen met de A-selectie. “Een paar jaar geleden heb ik gezegd dat ik hier mijn debuut wil maken”, aldus Piroe. “Dat wil ik nog steeds. Voor mijn gevoel zit ik er dicht bij. Ik hoop dat ik de komende periode daar naar toe kan groeien en dan een droomdebuut mag beleven.”

Ondanks zijn goede prestaties bij de beloftenploeg wacht Piroe nog altijd op zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Hij maakte in 2016 zijn opwachting in Jong PSV en kwam sindsdien tot 42 wedstrijden op het tweede niveau, waarin hij 12 keer scoorde en 7 assists voor zijn rekening nam.