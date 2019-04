Ziyech glimlacht: ‘Iedereen in de omgeving Amsterdam is daar heel blij mee’

Hakim Ziyech treedt woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA vol vertrouwen aan tegen Juventus. De Amsterdammers zijn sinds afgelopen zondag weer koploper van de Eredivisie en hopen in de Champions League ook een nieuwe slag te kunnen slaan. De middenvelder hoopt echter dat sterspeler Cristiano Ronaldo gewoon van de partij is, zo liet Ziyech weten tijdens de persconferentie voorafgaand aan het heenduel in de kwartfinales.

De Portugese superster ontbrak de laatste weken vanwege een hamstringblessure, maar reist wel met Juventus af naar Amsterdam en maakt ook onderdeel uit van de definitief selectie van Massimiliano Allegri. "Het is leuk als Ronaldo speelt. Je wilt tegen de beste spelen en daar hoort hij bij", vertelt Ziyech over Ronaldo, die dinsdag via de social media-kanalen van Soufiane Touzani een boodschap had voor Ajacied Abdelhak Nouri. "Het is natuurlijk mooi dat hij een videoboodschap heeft ingesproken, maar voor ons is het nog altijd een heel pijnlijk en ongemakkelijk onderwerp", zegt Ziyech daarover.

De spelmaker sprak eerder met Medhi Benatia over het treffen tussen Ajax en Juventus. De centrumverdediger speelt samen met de Ajacied bij het Marokkaanse elftal en was tijdens de eerste seizoenshelft nog actief bij Juventus. "Ik heb met Benatia gesproken en hij ziet dat wij goed als team functioneren. Hij vindt dat wij een kans maken", aldus Ziyech over de loting tegen la Vecchia Signora.

Ajax kan met een goed gevoel toewerken naar het Champions League-treffen, aangezien de Amsterdammers zelf afgelopen zaterdag van Willem II (1-4) wonnen en rivaal PSV een dag later punten zagen laten liggen op bezoek bij Vitesse (3-3). Het resultaat van de Eindhovenaren leidde tot de nodige berichten in de groepsapp van de selectie, zo vertelt Ziyech met een glimlach: "Er waren er een paar die heel blij waren. Iedereen in de omgeving Amsterdam is daar heel blij mee. Het geeft een fijn gevoel richting woensdag, maar we moeten nu naar Juventus kijken en niet naar Excelsior (de tegenstander van zaterdag, red.)." Ajax staat momenteel, met nog vijf wedstrijden voor de boeg, op basis van doelsaldo bovenaan in de Eredivisie.