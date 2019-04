Magistrale Hazard schiet Chelsea in veilige haven en naar plek drie

Chelsea heeft de stadsderby tegen West Ham United maandagavond in winst omgezet. Twee doelpunten van Eden Hazard maakten het verschil op Stamford Bridge: 2-0. Vooral het eerste doelpunt van de Belg was van grote schoonheid. Chelsea staat op de derde plaats in de Premier League, met twee punten voorsprong op Tottenham Hotspur en drie punten meer dan Arsenal. Beide concurrenten hebben nog een duel tegoed. Bij Chelsea gaat de aandacht nu uit naar de wedstrijd op bezoek bij Slavia Praag van donderdag in de kwartfinale van de Europa League.

De wedstrijd was 23 minuten oud, toen Hazard vanaf het middenveld aan zijn solo begon. Declan Rice en Mark Noble waren de eerste 'slachtoffers' van de Belg, die ongestoord doorstoomde richting het strafschopgebied van West Ham. Op de zestienmeterlijn wurmde hij zich nog eens tussen twee belagers, waarna de sliding van Ryan Fredericks te laat kwam om Hazard nog af te stoppen. Doelman Lukasz Fabianski was tot slot machteloos om nog iets aan de situatie te veranderen. De aanvaller was, inclusief zijn latere 2-0, dit seizoen betrokken bij 28 doelpunten in de Premier League (16 treffers, 12 assists): meer dan elke andere speler.

De gehele eerste helft ging er voortdurend gevaar uit van Hazard, die zijn ploeggenoten geregeld bediende met feilloze passes en voorzetten. Toch bleef het voor rust bij 1-0. Chelsea, ten opzichte van de wedstrijd van woensdag tegn Brighton & Hove Albion (3-0 zege) met nieuwkomers Gonzalo Higuaín en Antonio Rüdiger in de basis, controleerde de derby zonder al te veel kansen te creëeren. De beste kansen op de 2-0 waren voor Higuaín. De Argentijn had het vizier niet op scherp staan na een wippertje van Hazard en vier minuten voor de pauze kreeg verdediger Fabián Balbuena nog net een been tegen een inzet van Higuaín van dichtbij.

West Ham, dat in de voorgaande drie ontmoetingen met Chelsea niet verloor, kwam na de rust uit het niets bijna langszij. Marko Arnautovic stelde Manuel Lanzini in staat om in één keer uit te halen; doelman Kepa Arrizabalaga had een goede reactie in huis. Een volley van Aaron Cresswell vanuit de hoek van het strafschopgebied scheerde daarna voorlangs. West Ham speelde met een stuk meer vertrouwen dan voor rust en Chelsea dreigde de grip op de wedstrijd kwijt te raken. Acht minuten voor tijd kopte Arnautovic via Emerson naast en uit de daaropvolgende corner schoot Balbuena over. Chelsea overleefde de benauwde momenten en vlak voor tijd maakte Hazard aan alle onzekerheid een einde.