Gullit: 'Je mag het niet benoemen, maar je moet het wél benoemen’

Ruud Gullit neemt het zondagavond op voor Moise Kean, die deze week tijdens de uitwedstrijd van Juventus tegen Cagliari (0-2 zege) voortdurend racistisch bejegend werd door de supporters van de thuisploeg. Keans ploeggenoot Leonardo Bonucci zei na afloop dat de jonge aanvaller na zijn doelpunt niet provocerend had moeten juichen als reactie op de racistische geluiden van enkele thuissupporters, maar volgens Gullit moet de fout niet bij Kean gezocht worden.

De oud-international van het Nederlands elftal sluit zich daarmee aan bij een groot andere prominenten in de voetbalwereld, waaronder Memphis Depay en Raheem Sterling. Gullit kan zich 'indenken dat Bonucci zegt dat Kean niet moet provoceren', maar vindt niet dat de schuld bij de jonge spits ligt. "Ik kan me de reactie van Kean ook indenken, want het is gewoon niet fijn om mee te maken", vertelt Gullit in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport.

Gullit merkt op dat racisme een steeds groter probleem wordt op de velden. "Hetzelfde overkwam Engeland bijvoorbeeld (in de EK-kwalificatiewedstrijd van vorige maand tegen Montenegro, red.). De Engelse voetbalbond heeft toen een klacht ingediend. De FA heeft er echt een zaak van gemaakt en dat werd tijd ook, vind ik", stelt hij.

"Het vervelende is: als een donkere jongen iets zegt over racisme, dan krijg je als tegenreactie altijd: 'Oh, daar heb je er weer één die zich benadeeld voelt'. Maar daar moet je van af! Het is er, alleen je mag het soms niet benoemen. Maar je moet het wél benoemen", vervolgt Gullit. Tafelgenoot Jan van Halst vraagt zich af of spelers die racistisch worden bejegend niet als statement van het veld moeten stappen. "Daar moet je dan wel de kans toe krijgen. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat je dan drie punten in mindering zou krijgen", besluit Gullit.