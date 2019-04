Volgende blessure dreigt voor ‘man van glas’ van Feyenoord

Ridgeciano Haps kan de wedstrijd tussen VVV-Venlo en Feyenoord niet afmaken. De linksback viel zondag halverwege de eerste helft uit met een enkelblessure en werd vervangen door Tyrell Malacia. Haps werd nog even op het veld behandeld, maar al gauw werd duidelijk dat hij niet verder kon. Een volgende domper dreigt voor de blessuregevoelige verdediger.

Het ging mis tijdens een duel tussen Haps en Moreno Rutten. De Feyenoorder probeerde een blok te zetten om Rutten van de bal te houden en daarna schoot de pijn in zijn enkel. Hij wilde doorspelen, maar Giovanni van Bronckhorst keek bedenkelijk en liet Malacia zich alvast warmlopen. Enkele minuten later werd de wissel doorgevoerd en moest de onfortuinlijke Haps de steile trappen richting de catacomben beklimmen met zijn pijnlijke enkel.

Sinds zijn komst in de zomer van 2017 miste Haps al 34 officiële wedstrijden van Feyenoord door uiteenlopende blessures. Een sleutelbeenbreuk hield hem eind 2017 ruim een maand aan de kant, terwijl Haps door een beenblessure de helft van het kalenderjaar 2018 moest missen. Hij raakte in de voorbereiding op het seizoen 2018/19 geblesseerd en maakte pas op 27 januari van dit jaar zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen Ajax (6-2 zege).

Opvallend was verder dat Van Bronckhorst ervoor koos om Malacia te laten invallen en Calvin Verdonk op de bank hield. Malacia maakte op 16 december 2018 zijn laatste minuten, in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-2). Hij raakte daarna geblesseerd aan de knie. In de afgelopen zeven duels nam hij plaats op de bank, terwijl Verdonk dit kalenderjaar acht keer een basisplaats had bij Feyenoord.