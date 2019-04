Dumfries: ‘Ik vind niet dat Ajax deze week even koploper is geweest’

PSV raakte woensdag de koppositie kwijt aan Ajax, maar veroverde de eerste plek een dag later weer na een overtuigende 4-0 overwinning op PEC Zwolle. Denzel Dumfries stevent met de Eindhovenaren af op het kampioenschap en hij wil er niet aan denken dat hij en zijn ploeggenoten de eerste plaats op de ranglijst nog gaan weggeven. De Oranje-international wil niets weten van druk en volgens hem moet alles wijken voor zes overwinningen op rij.

Ajax komt zaterdagavond in actie tegen Willem II en kan weer bovenaan komen in de Eredivisie, want PSV komt zondag pas in actie tegen Vitesse. “Je hebt donderdag tegen PEC Zwolle kunnen zien dat we rustig blijven in deze situatie. Zeker na rust hebben we goed gespeeld en je voelde op het veld dat wij de baas waren. Dat biedt houvast”, zegt de rechtsback in De Telegraaf. “Natuurlijk, de wedstrijd tegen Vitesse wordt heel belangrijk. De trainer hoeft er niet op te hameren, we weten allemaal wat ons te doen staat. We moeten die twee punten voorsprong op Ajax zien te behouden en het liefst vergroten.”

PSV had vorige week zondag de genadeklap kunnen uitdelen aan Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van trainer Mark van Bommel kwam vlak na de rode kaart van Noussair Mazraoui op 1-1 via Luuk de Jong, maar met een man meer verloor PSV met 3-1. “Ik heb hier en daar wel wat opmerkelijke reacties gelezen. Dat ga ik nu niet allemaal herhalen, maar dat ging vooral over ons spel. Uiteindelijk is het belangrijkste dat wij het volledig in eigen hand hebben”, benadrukt Dumfries. “Op Ajax hebben wij geen invloed. Wij zijn de koploper. Al een hele tijd. Ik vind dus ook niet dat Ajax deze week even koploper is geweest. Dat ben je pas na hele speelronde.”