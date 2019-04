Absentie Van Persie geeft grootste kans om dramatische uitreeks te stoppen

Feyenoord wacht in 2019 nog altijd op zijn eerste uitoverwinning, al wisten de Rotterdammers midweeks wel met 3-0 van sc Heerenveen te winnen. De komende opponent VVV-Venlo, die eerder dit seizoen in De Kuip met 4-1 verslagen werd, bleef in de laatste drie competitiewedstrijden op rij zonder zege. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Koel, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.



Vormt Feyenoord een reddingsboei voor het tobbend VVV?

VVV-Venlo incasseerde woensdagavond voor de tweede keer in 2019 een zesklapper. Na het 6-0 verlies tegen Ajax begin februari in de Johan Cruijff ArenA was FC Utrecht woensdag met 2-6 te sterk, in Venlo notabene. Het bracht het totale aantal tegentreffers van VVV dit Eredivisie-seizoen op 51, slechts drie minder dan in de gehele vorige Eredivisie-jaargang (54). En dat terwijl Maurice Steijn en consorten nog zo moeilijk te passeren waren aan het begin van het seizoen. Slechts vijf tegentreffers kreeg Lars Unnerstall in de eerste zeven competitiewedstrijden van het seizoen, iets wat enkel Jeroen Zoet (drie) en André Onana (vier) beter deden. Voorzichtig werd er gesproken over play-off-voetbal. Nu, een half jaar later, dreigt voor de tobbende Venlonaren het seizoen als een nachtkaars uit te gaan.





TEGENSTANDER ZEGES DOELPUNTEN Feyenoord 10 36 ADO Den Haag 10 36 Sparta Rotterdam 7 29 NAC Breda 6 28

Een enorme eindsprint kan VVV nog in de buurt brengen van plek acht op de ranglijst, een positie die bij een voor de Venlonaren gunstig resultaat in de bekerfinale recht geeft op play-off voetbal om een Europees ticket. De stand van zaken is echter dat VVV drie van de laatste vier thuisduels verloor (één zege), één meer dan de tien competitiewedstrijden op eigen bodem daarvoor dit seizoen. In Venlo zal men dan ook blij zijn dat reddingsboei Feyenoord zich opwerpt in de aankomende speelronde. VVV-Venlo noteerde in de Eredivisie namelijk tegen geen team meer thuiszeges (10) of thuisdoelpunten (36) dan tegen Feyenoord (in beide gevallen gedeeld met ADO Den Haag). Daar bovenop komt dat Feyenoord geen van de laatste zeven uitduels in de Eredivisie won (vier remises, vier nederlagen), de langste uitreeks zonder overwinning voor de Rotterdammers sinds 2011 (toen zestien). De scalp van Feyenoord aanstaande zondag zal de Rotterdammers in ieder geval VVV’s favoriete thuis-tegenstander in de Eredivisie maken.



Opta Facts VVV-Venlo - Feyenoord

O Alleen tegen het in 1958 met DWS gefuseerde BVC Amsterdam (nul procent in twee duels) heeft Feyenoord in uitduels op het hoogste niveau een lager winstpercentage dan tegen VVV-Venlo (veertien procent, 3 van de 21 ontmoetingen).

O VVV-Venlo noteerde in de Eredivisie tegen geen team meer thuiszeges (10) of thuisdoelpunten (36) dan tegen Feyenoord (in beide gevallen gedeeld met ADO Den Haag).

O VVV verloor drie van de laatste vier thuisduels (één zege), één meer dan in de tien competitiewedstrijden op eigen bodem daarvoor in 2018/19 (vijf zeges, drie remises, twee nederlagen).

O VVV-Venlo kreeg dit seizoen 51 Eredivisie-doelpunten te verwerken, slechts drie minder dan in de gehele vorige jaargang.

O Alleen ADO Den Haag (twaalf) verloor in 2019 meer punten na een voorsprong in een Eredivisie-duel dan VVV-Venlo (elf) en Feyenoord (tien).

O Van alle spelers die dit seizoen minimaal vijf keer tot scoren kwamen, maakte alleen Martin Ödegaard (80 procent - 4 van de 5) een groter percentage van zijn treffers van buiten het strafschopgebied dan Patrick Joosten (66,7 procent - 4 van de 6).

O Feyenoord won geen van de laatste zeven uitduels in de Eredivisie (drie remises, vier nederlagen), de langste uitreeks zonder overwinning van de Rotterdammers sinds 2011 (toen zestien).

O Geen Eredivisie-ploeg kreeg in 2018/19 minder overtredingen mee dan Feyenoord (265, net als NAC Breda).

O Feyenoord won dit Eredivisie-seizoen 48 procent van de Eredivisie-duels waarin Robin van Persie aan de aftrap stond (10 van de 21), zonder Van Persie ligt het winstpercentage van de Rotterdammers op 71 procent (5 van de 7).

O Steven Berghuis, die zijn Eredivisie-debuut voor VVV maakte in een thuisduel met Feyenoord, scoorde slechts één keer in negen Eredivisie-duels in De Koel.