‘Real Madrid wil vertrekwens temmen met loonsverhoging van drie miljoen’

Raphaël Varane wil volgens diverse Spaanse media Real Madrid komende zomer verlaten. De centrale verdediger, die tot medio 2022 vastligt bij de Koninklijke, staat naar verluidt op de radar van onder meer Manchester United, Juventus en Paris Saint-Germain. Real en trainer Zinédine Zidane gaan een poging wagen Varane tevreden te stellen.

Verschillende media hebben al gemeld over de vertrekwens van de Fransman, waaronder L'Équipe en AS. Laatstgenoemde krant meldt dat Real het contract van de stopper flink wil opwaarderen om hem tegemoet te komen. In plaats van zijn huidige gage van zes miljoen per jaar gaat de Spaanse topclub Varane nu negen miljoen per annum aanbieden.

Met de loonsverhoging zou de 25-jarige Varane een van de bestbetaalde spelers in de selectie van Real worden. Het plan van de grootmacht was eerst om pas in 2020 te kijken naar een contractverlenging, maar vanwege de transferperikelen van de laatste tijd onderneemt men nu al actie. De laatste contractverlenging dateert uit 2017.

Bij een vertrek van Varane, die over een afkoopclausule van vijfhonderd miljoen euro beschikt, heeft Real al andere opties op het oog. Kalidou Koulibaly van Napoli staat hoog op het lijstje als de wereldkampioen vertrekt. Ook José Giménez, actief bij rivaal en stadsgenoot Atlético Madrid, heeft de interesse van de huidige nummer drie van LaLiga gewekt.