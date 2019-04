‘Ajax-doelwit wordt donderdag medisch gekeurd in Amsterdam’

Razvan Marin is hard op weg naar Ajax. De Roemeense middenvelder van Standard Luik heeft volgens Sudinfo toestemming gekregen om af te reizen naar Amsterdam voor een medische keuring. Marin wordt donderdag gekeurd en als hij de tests met succes doorstaat, zet hij zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen en maakt hij komende zomer de overstap.

De aanstaande transfer van Marin komt niet uit de lucht vallen. De interesse in de Roemeens international is al langer bekend en volgens De Telegraaf betaalt Ajax circa twaalf miljoen euro voor de middenvelder. Volgens La Dernière Heure ligt de transfersom iets hoger. De krant meldt dat Ajax veertien miljoen euro betaalt voor Marin. Tevens heeft Standard Luik een doorverkooppercentage bedongen op de speler.

Trainer Erik ten Hag ging tijdens een persconferentie vorige maand al in op de kwaliteiten van Marin en noemde hem een ‘dynamische speler’. “In het lopen, maar ook in de passing. Zowel kort als lang. Het is een echte verbindingsspeler”, aldus Ten Hag. “Ik zal niet ontkennen dat we hem op de radar hebben. Hij viel ons op toen we tegen Standard Luik gingen spelen (in de voorrondes van de Champions League, red.). In de voorbereiding op dat duel viel hij op en toen zijn wij hem gaan volgen: de staf en de scouting.”

Marin kwam woensdagavond nog in actie namens Standard Luik tegen AA Gent. Door een benutte strafschop van de middenvelder in de laatste minuut won de ploeg van trainer Michel Preud’homme met 2-1.