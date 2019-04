‘Napoli kan clubrecord Excelsior verpulveren met bod van vier miljoen’

Jerdy Schouten speelt volgend seizoen mogelijk niet meer in het shirt van Excelsior. De middenvelder staat volgens Voetbal International namelijk in de belangstelling van drie clubs uit de Italiaanse Serie A. Zowel Fiorentina, Udinese als Napoli ziet in de 22-jarige Schouten een mogelijke versterking, zo klinkt het.

Scouts van de drie Italiaanse clubs zouden Schouten al langer in het vizier hebben. De middenvelder zou met zijn spel bij Excelsior indruk maken, waardoor een transfer naar Italië tot de mogelijkheden behoort. Schouten speelt sinds de zomer van 2017 voor de huidige nummer vijftien van de Eredivisie en ligt nog tot medio 2021 vast in Rotterdam.

Volgens het weekblad schrikt men niet van de marktwaarde van circa twee miljoen euro van Schouten. 'Volgers van Napoli die vorige week over de interesse van de Serie A-topclub in Schouten repten, meldden serieus dat een bod van vier miljoen gerechtvaardigd zou zijn voor een speler van die leeftijd met die kwaliteiten.'

Een scout van Napoli zou de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord (2-1) begin februari hebben bekeken en daarna een 'lovend rapport' hebben geschreven. Mocht Schouten voor circa vier miljoen euro verkassen, dan betekent dat een clubrecord voor Excelsior. Mike van Duinen, Mounir El Hamdaoui en Danny Buijs zijn nu nog de duurste uitgaande transfers met een bedrag van circa 750.000 euro.