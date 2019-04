Mokerslag voor Olympique Lyon en gepasseerde Depay in bekertoernooi

Olympique Lyon ligt uit de Coupe de France. De werkgever van Memphis Depay en Kenny Tete werd dinsdagavond op eigen veld in de halve finales van het Franse bekertoernooi uitgeschakeld door Stade Rennes: 2-3. Lyon kwam tweemaal terug van een achterstand, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in les Rouges et Noirs.

Het betekende de tweede ontmoeting in vier dagen tijd tussen Lyon en Stade Rennes. Afgelopen vrijdag stonden de twee teams in competitieverband namelijk ook al tegenover elkaar en zegevierde Lyon door een laat doelpunt van Martin Terrier. Depay was op het moment dat Terrier scoorde al gewisseld en de international van het Nederlands elftal moest dinsdagavond zelfs genoegen nemen met een reserverol.

Depay begon op de reservebank, terwijl Kenny Tete vanwege een blessure zelfs helemaal ontbrak in de selectie van trainer Bruno Genesio, en zag hoe Lyon het in de eerste helft lastig had. <>Les Gones kwamen nauwelijks tot uitgespeelde kansen en moesten toezien hoe Stade Rennes op slag van rust de leiding na. Ismaïla Sarr had vanaf de rechterkant van het veld een voorzet in huis, waarna M'Baye Niang in het strafschopgebied optimaal profiteerde van gestuntel van voormalig PSV’er Marcelo: 0-1.

Kort na de onderbreking nivelleerde Bertrand Traoré de score door raak te schieten in de drukte, maar via Benjamin André wist Stade Rennes zijn voorsprong vrijwel onmiddellijk weer in ere te herstellen. De middenvelder troefde Marcelo af bij een hoekschop van Hatem Ben Arfa en tekende met het hoofd voor de 1-2. Depay zat op dat moment nog altijd op de bank, maar na 69 minuten voetballen mocht de Nederlandse aanvaller alsnog opdraven als vervanger van Lucas Tousart.

Zes minuten na de rentree van Depay wist Lyon de stand weer in evenwicht te brengen. Doelpuntenmaker André keerde een inzet van Houssem Aouar met de hand, waarna de strafschop die volgde werd benut door Moussa Dembélé. Het thuispubliek leek zich vervolgens op te kunnen maken voor een slotoffensief, maar het waren uiteindelijk de bezoekers die in de slotfase met de zege aan de haal gingen. Ramy Bensebaini groeide in minuut 81 uit tot matchwinner met een fraai schot van exact zestien meter.