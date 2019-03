Frenkie de Jong blinkt uit: ‘Als je een keer slecht speelt, ben je te duur’

Frenkie de Jong was zondag belangrijk voor Ajax in de met 3-1 gewonnen topper tegen PSV. De Oranje-international heerste met name in de eerste helft op het middenveld en stond in de tweede helft aan de basis van de 2-1. De Jong zette David Neres op schitterende wijze aan het werk, waarna een strafschop volgde, die werd benut door Dusan Tadic.

Ajax zegevierde uiteindelijk met 3-1 en heeft daardoor met nog zeven speelrondes voor de boeg nog slechts een achterstand van twee punten op PSV. "Het zag er niet naar uit na die rode kaart. Gelukkig kregen we die strafschop", vertelt De Jong na afloop voor de camera van FOX Sports. "Ik weet niet of het er een was, maar het leek me een strafschop. Ik vind dat je als verdediger dan gewoon een risico neemt. Ik denk dus dat het een terechte strafschop was."

"We zijn zeker blij met de overwinning, maar we zijn er nog lang niet", vervolgt De Jong. Verslaggever Hans Kraay jr. merkt op dat De Jong sinds de interland van het Nederlands elftal van vorige week met Duitsland (2-3 nederlaag) ook in verdedigend opzicht zijn mannetje staat. "Ik heb dat altijd wel gehad, alleen nu valt het misschien iets meer op", repliceert de Ajacied.

De Jong verkast aan het einde van dit seizoen voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona. Een koopje voor de Catalaanse grootmacht, zo stelt Kraay jr. "Dat moeten we altijd nog maar zien", lacht De Jong. "Als je een keer slecht speelt, ben je weer te duur. In de eerste helft heb ik redelijk goed gespeeld. In de tweede helft kwam ik minder voor in het spel, maar dat weet je na de rode kaart."