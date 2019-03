Opmars van ontembare Moise Kean krijgt verder gestalte via invalbeurt

Moise Kean is de man van het moment in Italië. De aanvaller maakte een week geleden zijn basisdebuut in de nationale ploeg en werd met zijn 19 jaar en 23 dagen de op een na jongste doelpuntenmaker ooit, toen hij scoorde tegen Finland (2-0). Daarna volgde ook een treffer tegen Liechtenstein (6-0) en zaterdag besliste Kean de competitiewedstrijd tussen Juventus en Empoli in het voordeel van de Serie A-koploper. Drie minuten na zijn invalbeurt brak Kean de ban: 1-0. Juventus heeft een voorsprong van liefst achttien punten op Napoli, dat zondag op bezoek gaat bij AS Roma.

Massimiliano Allegri kon nog niet beschikken over de geblesseerde Cristiano Ronaldo en raakte ook Paulo Dybala kwijt in de warming-up: de Argentijn blesseerde zich aan zijn rechterbovenbeen en werd vervangen door Rodrigo Bentancur. Daardoor moest Allegri zijn systeem omgooien: de oefenmeester had een 4-3-3-formatie in gedachten met Mario Mandzukic, Dybala en Federico Bernardeschi als aanvallers, maar schakelde noodgedwongen om naar een 4-4-2-variant met Bentancur op het middenveld. Het duurde een halfuur voordat de thuisploeg de eerste serieuze kans creëerde: na een diepe voorzet van Blaise Matuidi veerde Mandzukic op om richting doel te koppen, maar keeper Bartlomiej Dragowski voorkwam de 1-0.

Empoli had zich halverwege de eerste helft al laten gelden via Rade Krunic, die zich een weg langs Daniele Rugani baande en rakelings naast schoot. Over het geheel viel er weinig te genieten voor de toeschouwers in het Juventus Stadium. Dat was opvallend, want in de voorgaande vier thuiswedstrijden in de Serie A had Juventus minstens driemaal gescoord. Het werd in de tweede helft wel duidelijk dat die reeks niet verlengd zou worden. Juventus bleef na rust lange tijd onmachtig in aanvallend opzicht, afgezien van een door Dragowski gepareerd schot van Bernardeschi in minuut 47.

Een puntendeling, en daarmee voor de tweede wedstrijd op rij puntenverlies (Juventus verloor voor de interlandonderbreking met 2-0 van Genoa), werd een steeds realistischer scenario. Allegri liet Kean invallen om dat te voorkomen en de invaller deed al binnen een paar minuten waarvoor hij binnen de lijnen was gekomen. Een lange bal van Giorgio Chiellini werd achterwaarts doorgekopt door Mandzukic, waarna de jonge spits vanbinnen het strafschopgebied raak volleerde in de linkerhoek. Het was zijn derde doelpunt uit zijn derde schot van het seizoen in de Serie A. Er kwam nog een vierde schot: in een één-op-één-situatie trok doelman Dragowski aan het langste eind.