Blind: ‘We waren wel maatjes, ik had graag gezien dat hij bij Ajax was gebleven’

Ajax nam in de winterse transferperiode afscheid van Maximilian Wöber, die tot het einde van het seizoen wordt verhuurd aan Sevilla en vervolgens voor ruim tien miljoen euro definitief de overstap maakt naar los Rojiblancos. Daley Blind vindt het jammer dat de Oostenrijker voor een tussentijds vertrek uit de Johan Cruijff ArenA heeft gekozen, al weet hij dat het vaker zo gaat in de voetbalwereld.

“We hebben nog contact, al verwatert het een beetje. We spreken elkaar niet dagelijks, maar zo nu en dan sturen we een appje naar elkaar. Over onze ervaringen of over wedstrijden”, vertelt hij bij Inside Ajax. “We waren wel maatjes. Ik gun hem het allerbeste en een transfer naar Sevilla is een fantastische stap. Ik had graag zien dat hij bij Ajax was gebleven, maar zo gaat het in de voetballerij. Spelers komen en gaan.”

Blind zelf is nog geen seizoen terug bij Ajax, dat hem afgelopen zomer losweekte bij Manchester United. De verdediger merkt dat er onder zijn ploeggenoten veel interesse is naar zijn ervaringen in de Premier League: “Er zijn veel jongens die vragen stellen. Over wedstrijden die bepalend waren, over het buitenland. Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Dani de Wit zijn nieuwsgierig. Dan heb je het erover, over het voetbal in het algemeen. Op een training vertel je dan hoe je dingen beter kunt inschatten. In de Champions League moeten we meer verdedigen dan in de Eredivisie. Daar kan ik mee helpen door mijn ervaring in het buitenland.”

Ajax kent dit seizoen een vruchtbare campagne in het miljardenbal en Blind hoopt dat de Europese ervaringen zondag ook meegenomen kunnen worden als PSV op bezoek komt. De koploper heeft momenteel vijf punten meer dan de concurrent uit Amsterdam, waardoor het een alles-of-niet-duel kan worden. Ajax ging in september nog met 3-0 onderuit tegen de Eindhovenaren: “We zijn sindsdien als team gegroeid en hebben mooie potjes gespeeld. Ik denk dat we daarin ook veel ervaring hebben opgedaan tegen de echte top. Dat nemen we mee naar zondag”, voegt hij toe tegenover de NOS.