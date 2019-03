Van den Brom baalt van KNVB: ‘Wat schieten we daar nou mee op?’

AZ speelt zaterdagavond tegen FC Groningen en gaat vier dagen later op bezoek bij Vitesse. Trainer John van den Brom is niet blij met het programma. Hij vindt het geen probleem om midweeks in Arnhem te spelen, maar baalt van het vroege tijdstip. “Wij spelen dinsdagavond om half zeven bij Vitesse. Ik denk niet dat onze supporters daar blij van worden”, aldus de coach.

Tegenover De Telegraaf laat Van den Brom weten dat hij begrijpt dat de makers van het speelschema gebonden zijn aan data. “Rr is door het Europese programma weinig ruimte in het schema. Okay. Maar waarom kunnen we ’s avonds niet op een normaal tijdstip spelen? Dinsdagavond om halfzeven, uit bij Vitesse. Wat schieten we daar nou mee op?”

Van den Brom verwacht dat het uitvak in GelreDome slechtgevuld zal zijn, in tegenstelling tot vorig seizoen. “Je weet wat zo’n vol vak kan doen met de spelers. Nu zal het nagenoeg leeg zijn. Vind ik jammer. Natuurlijk spelen we voor onszelf, voor de club. Maar je speelt ook voor je supporters en indirect ook voor Vitesse”, aldus de trainer.

De toekomstig trainer van FC Utrecht wil het probleem niet te groot maken. “Anders krijg ik de heren van het competitieprogramma op mijn dak. Maar: er zijn altijd dingen die beter kunnen. Het zou wel lekker zijn als wij, de clubs, meer inspraak zouden hebben. Het gaat niet om mij, maar om het totaal. Dus ook om de KNVB.”