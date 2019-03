‘Bale spreekt perfect Spaans, maar is te verlegen om het te gebruiken’

Er wordt de laatste tijd veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Gareth Bale De Welshman functioneert moeizaam bij Real Madrid, wat volgens criticasters te maken heeft met het feit dat de aanvaller na een kleine zes jaar bij de Koninklijke nog geen woord Spaans spreekt. Alvaro Odriozola verwijst dit vermoeden in gesprek met La Galerna naar het rijk der fabelen.

“Gareth geeft me een goede indruk, tegen Celta de Vigo (2-0 zege) speelde hij een geweldige wedstrijd. Hij werkte hard en is enorm gemotiveerd”, geeft Odriozola te kennen. “Hij spreekt perfect Spaans, maar is te verlegen om het te gebruiken. Dat vind ik niet zo raar. Ik spreek met hem zowel Spaans als Engels, zonder onderscheid te maken. Hij zet zich maximaal in en ik merk dat hij warme gevoelens koestert voor de club.”

“Hij is een geweldige speler, al is het overbodig om dat te benoemen. Zijn snelheid, zijn kracht en zijn precisie voor het doel: ik vind hem fantastisch”, vervolgt de vleugelverdediger, die dit seizoen tot dusver voor één doelpunt en negen assists zorgde in negentien officiële wedstrijden. Odriozola vindt niet dat zijn ploeggenoot extreem blessuregevoelig is. “Dat kan je niet kiezen. Sommige spelers zijn nu eenmaal gevoeliger voor blessures.”

“Gareth werkt zo hard in het krachthonk, hij zorgt enorm goed voor zichzelf”, besluit Odriozola. Bale speelde dit seizoen tot dusver 35 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 5 assists. Het contract van de Welshman bij Real Madrid loopt nog tot medio 2022, al werd hij in de afgelopen weken ook gelinkt aan een transfer naar Bayern München en Manchester United.