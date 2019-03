Louis van Gaal aangepakt: ‘Toen ik zag wat hij zei, moest ik grinniken’

Louis van Gaal sprak onlangs uitvoerig met de BBC over zijn tijd als manager van Manchester United. De trainer verdedigde zich onder meer tegen de felle kritiek die hij kreeg over het spel van the Red Devils toen hij eindverantwoordelijke was op Old Trafford. Van Gaal stelde dat de club onder Ole Gunnar Solskjaer nog altijd 'de bus parkeert', maar daar is Andy Cole het niet mee eens.

“De manager na mij (José Mourinho, red.) veranderde de tactiek en koos ervoor om de bus te parkeren en te counteren”, zei Van Gaal. “Nu is er een andere coach die de bus parkeert en op de counter speelt. Het belangrijkste verschil tussen Mourinho en Solskjaer is dat Solskjaer zijn wedstrijden wint. De manier waarop United nu speelt, is niet de manier waarop gespeeld werd onder Sir Alex Ferguson.”

“Het is verdedigend, countervoetbal”, aldus Van Gaal. “Als je daarvan houdt, dan is dat zo. Als je dit opwindender vindt dan mijn saaie aanvallende speelstijl, oké. Maar het is niet zoals ik het zie.” Van Gaal vond tevens dat Solskjaer te weinig oog heeft voor de talenten. De analyse van Van Gaal is volgens Cole niet juist. De oud-aanvaller, die van 1995 tot 2002 actief was bij de grootmacht, vindt Solskjaer het uitstekend doen bij United.

“Toen ik zag wat Louis zei, moest ik een beetje grinniken”, aldus Cole, geciteerd door de Daily Mail. “Van Gaal kwam en had de kans om te bepalen hoe de club zou gaan varen. Hij had dus ook de kans om aanvallend voetbal te spelen. Het hangt er allemaal vanaf hoe je aanvallend voetbal ziet. Veel mensen zullen beweren dat, na wat we de afgelopen vijf jaar hebben gehad, dit voetbal onder Ole wel meer aanvallend is dan voorheen."