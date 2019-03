Marokko - Argentinië staat bol van overtredingen en opstootjes

Argentinië heeft het vriendschappelijke duel met Marokko dinsdagavond in zijn voordeel weten te beslissen. Het Zuid-Amerikaanse land won door een laat doelpunt van Ángel Correa met minimaal verschil in Tanger: 0-1. Lionel Messi ontbrak bij Argentinië vanwege een liesblessure, terwijl Hakim Ziyech aan Marokkaanse zijde rust kreeg. Ajacied Noussair Mazraoui deed bij Marokko wel negentig minuten mee; AZ'er Oussama Idrissi viel kort voor tijd in.

Met name de eerste helft in het Stade Ibn Batouta stond bol van (enkele spijkerharde) overtredingen en opstootjes. Scheidsrechter Janny Sikazwe trok in de eerste 45 minuten liefs vier gele kaarten en moest beide teams diverse malen tot benaderen brengen. Daardoor lag het spel regelmatig stil en waren grote kansen schaars.

De beste mogelijkheid in de eerst helft was na tien minuten voetballen voor Marokko, maar een schot van Khalid Boutaïb kon doelman Esteban Andrada niet verschalken. Kort na de onderbreking dacht Marokko recht te hebben op een strafschop, nadat Mbark Boussoufa was gevloerd door Walter Kannemann. Sikazwe oordeelde echter dat de overtreding net buiten het strafschopgebied was gemaakt, waardoor de Argentijnen goed weg leken te komen.

Daarna gebeurde er lange tijd weinig in Tanger, maar in de slotfase liet Correa het publiek toch nog even opveren. De vleugelspeler van Atlético Madrid werd bediend door Matías Suárez, waarna hij in het strafschopgebied voorbij Achraf Hakimi snelde en uiteindelijk met een laag schot voor het enige doelpunt van de avond tekende.