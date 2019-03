Van der Sar: ‘Die kansen zijn er, want anders zit je niet in de kwartfinale’

Voor Ajax staat begin april het tweeluik tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League op het programma. Edwin van der Sar, algemeen directeur van de Amsterdammers, heeft als speler een verleden bij la Vecchia Signora, waar hij tussen 1999 en 2001 onder contract stond. In onderstaande video gaat Van der Sar in op de kansen van Ajax in de dubbele ontmoeting met Juventus.

Van der Sar gaat ook nog in op het uitbannen van racisme in het voetbal. Tijdens de interland tussen Montenegro en Engeland (1-5) werden verschillende spelers van de Engelsen racistisch bejegend door de fans van de Montenegrijnen.