‘Real Madrid reserveert bijna 300 miljoen voor ‘Opération Mbappé’’

Paris Saint-Germain betaalde AS Monaco vorig jaar nog 180 miljoen euro om de overstap van Kylian Mbappé naar de Franse hoofdstad permanent te maken en de verwachting was toen dat de jonge Fransman de komende jaren de grote ster in het Parc des Princes zou worden. De afgelopen maanden zijn er echter wat scheurtjes in het huwelijk tussen club en speler ontstaan en het doorgaans goed ingevoerde France Football meldt maandag dat Real Madrid hiervan gaat proberen te profiteren.

Volgens het Franse weekblad is Mbappé niet te spreken over de houding van PSG, dat hem onlangs een boete van 180 duizend euro oplegde toen hij een keer te laat kwam voor een bespreking van trainer Thomas Tuchel. Les Parisiens werden bovendien door Manchester United opnieuw voortijdig uit de Champions League gekegeld en de aanvaller zou eraan twijfelen of hij zijn sportieve ambities wel kan vervullen bij zijn huidige werkgever.

Deze geruchten zijn koren op de molen van Real, dat aankomende zomer voor een grote renovatie van de selectie staat en in Mbappé een van de nieuwe Galácticos voor de toekomst ziet. Trainer Zinédine Zidane is naar verluidt zeer gecharmeerd van zijn jonge landgenoot en de Koninlijke zou er maar liefst 280 miljoen euro voor over hebben om het tot 2022 doorlopende contract van de twintigjarige wereldkampioen af te kopen. De Spaanse topclub is binnenkort van plan om een eerste bod uit te brengen en de verwachting is dat de onderhandelingen de hele zomer zullen duren.

Voor PSG lijken er in eerste instantie weinig redenen om mee te werken aan Opération Mbappé, zoals France Football de plannen van Real omschrijft. Een recente uitspraak van sporttribunaal CAS zal er echter mogelijk toe leiden dat de Franse topclub opnieuw in de problemen komt vanwege de Financial Fair Play-reglementen en de club moet in dat geval aankomende zomer een bedrag van minstens 150 miljoen euro ophalen op de transfermarkt. Mbappé of Neymar lijken in dat geval de twee spelers die de hoogste som zullen opbrengen, waardoor een vertrek van een van de twee sterren niet langer uitgesloten is.