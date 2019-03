Marokkaanse voetbalbond vraagt om opheldering na afmelding Messi

Lionel Messi maakte vrijdagavond na maanden afwezigheid zijn rentree voor de Argentijnse nationale ploeg. Die terugkeer kende echter een teleurstellende uitkomst vanwege de 3-1 nederlaag die in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid werd geleden tegen Venezuela. De sterspeler kwam bovendien niet helemaal ongeschonden uit de strijd en heeft het trainingskamp van de Zuid-Amerikanen inmiddels alweer verlaten.

Messi liep in de wedstrijd tegen Venezuela een liesblessure op en keerde daarna meteen terug naar Barcelona om aan zijn herstel te werken. De stadsderby tegen Espanyol die over vijf dagen op het programma staat komt naar alle waarschijnlijkheid echter niet in gevaar en Marokko, dinsdagavond de oefentegenstander van de Argentijnen, zet nu zijn vraagtekens bij de afwezigheid van Messi.

De voetbalbond van het Noord-Afrikaanse land laat maandag via een officiële verklaring weten zijn Argentijnse evenknie om opheldering te hebben gevraagd. De afmelding van Messi komt na eerdere geruchten dat hij sowieso alleen de wedstrijd tegen Venezuela zou spelen en de Marokkaanse bond laat weten contractueel met Argentinië te hebben afgesproken dat het land met zijn sterkste opstelling aan zou treden.

De twee landen treffen elkaar dinsdag in het Stade Ibn Batouta in Tanger, nadat Marokko vrijdag nog in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup in actie kwam tegen Malawi. De voor dat duel al geplaatste Leeuwen van de Atlas moesten toen genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel. Ajax-middenvelder Hakim Ziyech kwam die wedstrijd wegens een blessure niet in actie en is een twijfelgeval voor het duel met La Selección Albiceleste.