De Jong over Ajax-PSV: ‘Iedereen heeft de wedstrijd in Eindhoven gezien’

Zondagavond mocht PSV-spits Luuk de Jong nog enkele minuten meedoen in de ontmoeting tussen Nederland en Duitsland nadat in de slotfase de 2-3 op het scorebord verscheen. De tijd was echter te kort om nog tot een doelpunt te komen en dus moest de aanvaller de verliesbeurt accepteren, en kan hij zich gaan richten op de aanstaande ontmoeting tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. Na afloop van het duel verscheen de centrumspits bij verslaggever Justus Dingemanse voor de camera van Voetbalzone en blikte hij alvast vooruit.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!