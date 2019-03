‘Als de situatie niet verandert bij Ajax, moet ik op zoek naar iets anders’

Rasmus Kristensen komt weinig aan spelen toe bij Ajax. De 21-jarige verdediger werd in januari 2018 voor circa 5,5 miljoen euro weggeplukt bij FC Midtjylland, maar heeft nog niet weten te imponeren in de Johan Cruijff ArenA. De Deense vleugelverdediger erkent dat hij zich in een lastige situatie bevindt bij de Amsterdamse club.

"Ik speel in een verschrikkelijk goed team dat alleen maar wint. Zo gaat het soms nou eenmaal in de voetballerij. Ik probeer er verandering in te brengen, maar dat is lastig als mijn concurrenten zo'n hoog niveau halen”, zegt Kristensen, die tot de zomer van 2022 heeft getekend bij de huidige nummer twee van de Eredivisie, in gesprek met Bold.

Trainer Erik ten Hag kiest doorgaans voor Noussair Mazraoui als rechtsback, terwijl Joël Veltman onlangs is teruggekeerd van een langdurige blessure. "Mazraoui is op dit moment de eerste keus voor de rechtsbackpositie. Wat betreft Veltman en mij scheelt het niet zoveel. Ik ben aanvallend sterker, terwijl hij defensief juist heel sterk is. Ik kan niets anders doen dan hard blijven werken.”

“Als de situatie niet verandert bij Ajax, moet ik op zoek naar iets anders. Maar zover is het nu nog niet. We gaan een spannende periode tegemoet met de club, dus er is nog geen reden om na te denken over andere dingen. Het is niet het moment om na te denken over een transfer", besluit Kristensen, die tot dusver in totaal tot 21 wedstrijden is gekomen voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.