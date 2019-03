‘Manchester City eist excuses van Uli Hoeness en schakelt advocaten in’

Manchester City wil excuses van voorzitter Uli Hoeness van Bayern München, zo claimt de Daily Mirror zondagochtend. Eerder deze week claimde Hoeness dat Manchester City transfers financiert doordat sjeik Mansour de olieprijs persoonlijk opstuwt. Volgens de boulevardkrant heeft Manchester City zijn advocaten ingeschakeld en beraden the Citizens zich op juridische stappen.

Hoeness sprak deze week op een conferentie in München over Josep Guardiola, die hij goed kent van hun gezamenlijke periode bij Bayern. "Mijn vriend Pep heeft me weleens verteld wat er gebeurt als hij een speler wil halen voor honderd miljoen euro", zo zei de preses van Bayern. "Dan voegt hij wat videobeelden samen en gaat hij langs bij de sjeik. Dan wacht er een uitgebreid diner en laat Guardiola de beelden zien. Daarna wordt het geld overgemaakt; de volgende dag verhoogt de sjeik de olieprijzen om het geld terug te verdienen."

Manchester City is 'furieus' door de opmerkingen van Hoeness. De krant noemt het waarschijnlijk dat de bestuurder zich binnen afzienbare tijd zal verontschuldigen voor zijn uitspraken. "Het was een typische uitspraak voor een zelfvoldane, arrogante egoïst", wordt een bron bij de club opgevoerd. "We denken ook dat er mogelijk een racistisch element in de uitspraak zit." Op de achtergrond hoopt de UEFA dat beide clubs het conflict gemoedelijk oplossen: men is niet gebaat bij een publiekelijk akkefietje tussen twee van de grootste clubs van Europa.

Sinds Guardiola in 2016 werd aangesteld bij Manchester City, gaf hij volgens cijfers van Transfermarkt in totaal 608 miljoen euro uit aan inkomende transfers. Een aankoop van honderd miljoen euro, zoals Hoeness suggereerde, deed hij nooit: de duurste speler was Riyad Mahrez in de zomer van 2018 met een transfersom van circa 68 miljoen euro. Een commissie van de UEFA is momenteel bezig met een onderzoek naar het transferbeleid van Manchester City, naar aanleiding van claims dat de club met cijfers sjoemelt om de regels van Financial Fair Play te ontlopen.