Hamilton helpt Manchester City met droomdebuut aan perfecte CL-score

Manchester City heeft de groepsfase van de Champions League woensdagavond afgesloten met een nipte zege. De ploeg van Josep Guardiola was met 2-3 te sterk op bezoek bij Rode Ster Belgrado. Micah Hamilton was een van de doelpuntenmakers bij zijn debuut op het hoogste toneel. Door de zege eindigt City de poulefase met de volle buit: achttien punten uit zes duels.

Voor City stond er behalve de winstpremie van 2,8 miljoen euro niet heel veel meer op het spel op bezoek in Servië. Guardiola maakte dan ook van de gelegenheid gebruik om een aantal spelers rust te gunnen. Onder meer Nathan Aké, Rodri en Bernardo Silva begonnen op de bank. Erling Braut Haaland was er niet eens bij.

Door de vele wijzigingen waren er basisplaatsen voor Hamilton, Sergio Gómez, Matheus Nunes en Oscar Bobb. Voor Hamilton was het zijn debuut in de hoofdmacht van the Citizens, welke hij meteen opluisterde met zijn eerste treffer. Na twintig minuten spelen werd hij bediend door Nunes, waarna hij snoeihard uithaalde in het dak van het doel: 0-1.

Rode Ster kwam er in de eerste helft slechts sporadisch gevaarlijk uit. Na een klein half uur spelen kreeg Kosta Nedeljkovic de mogelijkheid om de score gelijk te trekken, maar zijn schot in kansrijke positie ging over het doel bij reservegoalie Stefan Ortega.

Na rust veranderde het spelbeeld amper en was het City dat de klok sloeg. De ploeg van Guardiola bepaalde het tempo, maar moest toezien hoe de thuisploeg zich goed groepeerde. Het was aan Ortega te danken dat Rode Ster vijf minuten na rust niet alsnog langszij kwam. De Duitser redde knap op een inzet van Cherif Ndiaye.

Op het moment dat Rode Ster dacht beter in de wedstrijd te komen, gooide Bobb het duel in het slot. De jongeling ging zelf de actie aan en schoot vervolgens raak in de verre hoek. Vrijwel direct daarna raakte Jovan Mijatovic de buitenkant van de linkerpaal, wat tot dan toe de beste kans was voor de hekkensluiter in de groep.

De aansluitingstreffer zou een kwartier voor tijd alsnog komen. Na voorbereidend werk van Osman Bukari schoot In-Beom Hwang knap raak. Heel lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, daar Hamilton niet veel later een strafschop versierde en Kalvin Philips voor de 1-3 tekende vanaf elf meter.

Guardiola gunde basiskrachten Aké en Silva in het restant van het duel nog wat speelminuten en zag zijn ploeg tot eigen ongenoegen nog een tweede treffer incasseren. Aleksandar Katai kopte raak uit een corner van Hwang. Opvallend detail: City maakte in alle zes de groepsduels exact drie doelpunten. Dat gebeurde nooit eerder.

