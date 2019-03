‘De volgende Ronaldo? Hij is één van de grootste talenten sinds Ronaldo’

Benfica doet er alles aan om João Félix te behouden voor de club. Het Portugese toptalent wordt gevolgd door nagenoeg de gehele Europese top en is op dit moment voor een bedrag van 120 miljoen euro op te halen in het Estádio da Luz. Benfica wil de ontsnappingsclausule in het contract van Félix echter graag verhogen, zo onthult voorzitter Luís Filipe Vieira zaterdag.

Félix geniet volgens diverse Portugese media belangstelling van onder meer Real Madrid, Juventus, Manchester City en Liverpool. De negentienjarige schaduwspits kan op dit moment verkassen voor 120 miljoen euro, de waarde van de transferclausule in zijn tot medio 2022 doorlopende contract bij Benfica. "We denken er echter niet over na om hem te verkopen en zullen de clausule snel verhogen", verzekert Vieira in gesprek met Tuttosport.

Félix geldt als de kroonprins van het Portugese voetbal en is sinds het nieuwe kalenderjaar behoorlijk op dreef: in zijn laatste elf wedstrijden in de Liga NOS was hij goed voor acht doelpunten en vier assists. De creatieveling ontving voor de huidige interlandperiode voor het eerst een uitnodiging van de Portugese bondscoach Fernando Santos, maar mocht vrijdagavond in het EK-kwalificatieduel met Oekraïne (0-0) nog niet debuteren.

De verwachtingen rondom het toptalent zijn echter hooggespannen. Zo wordt hij in eigen land reeds vergeleken met Cristiano Ronaldo. "Ik ben blij dat iedereen in Europa praat over de talenten van Benfica. Het is duidelijk dat we langzaam maar zeker de vruchten beginnen te plukken van onze filosofie, waarin we vertrouwen op jonge talenten", vervolgt Vieira. "Of João Félix de volgende Ronaldo is? Eén ding is zeker: hij is één van de grootste Portugese talenten sinds Ronaldo."