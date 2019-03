Ajax-talent kijkt zijn ogen uit: 'Elk advies van zo'n legende is goud waard'

Dominik Kotarski is nog altijd blij met zijn overstap naar Ajax. De negentienjarige doelman ruilde Dinamo Zagreb vorig jaar januari in voor een dienstverband bij de Amsterdammers en sindsdien maakt hij naar eigen zeggen goede stappen in zijn ontwikkeling. De jonge Kroaat erkent dat een plek onder de lat bij Ajax 1 er voorlopig niet inzit.

“Normaal gesproken sta ik bij Jong Ajax onder de lat en wacht ik geduldig op mijn kans. Eerlijk gezegd ben ik wellicht nog niet klaar om in het eerste te spelen, vooral niet in de Champions League. Als ik zo doorga, ben ik er binnen twee jaar klaar voor”, zegt de sluitpost in gesprek met 24 Sata. De doelman geeft aan dat er in de hoofdmacht veel kwaliteit rondloopt.

“Er lopen veel kwaliteitsspelers rond, de ploeg is in balans. Er is een goede mix van ervaring en jeugd. In de kleedkamer heerst er een goede sfeer, dat zie je ook terug op het veld”, zegt de jongeling, die zich met Ajax opmaakt voor de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. Kotarski verwacht dat de Italiaanse grootmacht ontzag heeft voor Ajax.

“Ze zullen respect voor Ajax hebben, aangezien wij Real Madrid hebben uitgeschakeld. Als je Real kunt verslaan, kun je iedereen verslaan”, stelt de Kroaat, die dolblij is met de aanwezigheid van oud-doelman Edwin van der Sar bij Ajax. “We hebben een paar keer met elkaar gesproken en ik denk dat we elkaar in de toekomst nog vaker zullen spreken. Elk advies van zo'n legende is goud waard.”