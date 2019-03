‘Vraagprijs van Ajax voor Nicolás Tagliafico schrikt Barcelona af’

De naam van Nicolás Tagliafico lijkt voorlopig niet uit de Spaanse kranten te verdwijnen. Volgens de vrijdageditie van Marca heeft Barcelona drie grote doelstellingen inzake de zomerse transferperiode: de komst van Matthijs de Ligt voor het hart van de defensie, een centrumaanvaller en ook een linkerverdediger. De linksbackpositie is de enige plek in de selectie van trainer Ernesto Valverde die niet dubbel is bezet.

De Spaanse sportkrant schrijft dat de technische afdeling van Barcelona, onder leiding van Eric Abidal, al enige tijd op zoek is naar de perfecte kandidaat, maar deze nog altijd niet is gevonden. In navolging van Sport en Mundo Deportivo verzekert ook de meest verkochte sportkrant van Spanje dat Barcelona oriënterende interesse heeft in Tagliafico en dat de linksback de intentie heeft om Ajax in de zomer te verlaten.

Barcelona heeft naar verluidt bij directeur spelerszaken Marc Overmars geïnformeerd over de kosten van een eventuele transfer van Tagliafico. Ajax zou een vraagprijs van ongeveer twintig miljoen euro voor de Argentijns international hanteren en dat wordt in het Camp Nou niet als marktconform beschouwd. Ofschoon de linksback van Ajax in Catalonië bevalt, is de club op zoek naar een voetballer waarbij de financiële investering minder is.

Tagliafico zou Ajax alleen willen verlaten voor een topclub, maar met de intentie om tot basiskracht uit te groeien. Dat lijkt bij Barcelona een utopie: Jordi Alba verlengde recent zijn contract tot medio 2024 en zijn wisselwerking met Lionel Messi is een belangrijk onderdeel van het veldspel van Barcelona. Atlético Madrid is ook een optie. Filipe Luis vertrekt zo goed als zeker transfervrij uit het Wanda Metropolitano, net als centrumverdediger annex linksback Lucas Hernández. Laatstgenoemde vertrekt vrijwel zeker naar Bayern München.

Voor Tagliafico, 26 jaar, lonkt komende zomer dus een terugkeer op de Spaanse velden. Voordat hij naar Ajax vertrok, speelde hij namelijk al eens in de Segunda División. Tijdens het seizoen 2012/13 werd hij door zijn club Banfield verhuurd aan Real Murcia. Vervolgens keerde hij terug naar Argentinië, waar de A-international ook nog bij Independiente speelde. Die club verruilde hij in januari 2018 voor Ajax, dat vier miljoen euro betaalde. In de Johan Cruijff ArenA ligt Tagliafico nog vast tot de zomer van 2022.