Koeman vreest favorietenrol niet: ‘Die wedstrijden moet je winnen’

Het Nederlands elftal kwam maandag voor het eerst bij elkaar in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland van aanstaande donderdag en zondag. Die dag werd er meteen stevig getraind en bondscoach Ronald Koeman heeft daarom besloten om woensdag geen oefensessie in te lasten. De keuzeheer merkt dat zijn internationals zich in een zware periode van het seizoen bevinden.

“In alle statistieken zie je dat spelers nog best wel wat vermoeidheid hebben. Dat is logisch. Ik heb me ook weleens niet zo lekker gevoeld en toch fantastisch gespeeld. Vanmiddag trainen we niet, maar morgenvroeg nemen we nog wel wat dingen door”, tekent Voetbal International op tijdens een perspraatje. Oranje begint de kwalificatiecyclus in De Kuip tegen de Wit-Russen en Koeman wil dan meteen een resultaat neerzetten.

“Hoe beter het resultaat, hoe makkelijker het is naar de volgende wedstrijd”, verwijst hij naar het duel met die Mannschaft in de Johan Cruijff ArenA van een paar dagen later. “Het gaat om winst, liefst op een mooie wijze. Het belangrijkste is dat je drie punten haalt. We beginnen met twee thuiswedstrijden. Als je bij Duitsland in de poule zit, zijn wij en Duitsland favoriet om door te gaan. Je thuiswedstrijden moet je sowieso winnen.”

Koeman gaat uit van een ‘compact verdedigende tegenstander’ en geeft aan zijn elftal niet op al te veel plekken te zullen veranderen. De bondscoach denkt dat Oranje er in het afgelopen jaar aardig op vooruit is gegaan: “De start luidde een nieuwe periode in, kijken naar het beste systeem en een nieuw team. In de Nations League boekten we goede resultaten, misschien beter dan de fans verwachtten. We staan er nu anders voor dan een jaar geleden.”