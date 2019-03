Cillessen ‘trots’: ‘Dat was fantastisch, ik zat juichend op de bank’

Jasper Cillessen heeft genoten van de stunt van Ajax tegen Real Madrid in de Champions League. De doelman van Barcelona volgt de prestaties van zijn oude club nog altijd op de voet en zag de Amsterdammers voor een enorme verrassing zorgen in het Santiago Bernabéu. Cillessen bereidt zich momenteel in Zeist voor op de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland. "Ik ben topfit", vertelt de eerste doelman van Oranje, die kampte met een kuitblessure, tegen FOX Sports.

Cillessen speelde tussen 2011 en 2016 bij Ajax en zag zijn oude club winnen in Madrid. "Dat was fantastisch, ik zat juichend op de bank. Niet omdat ik bij Barcelona speel, maar puur als oud-Ajacied. Als Nederlander ben ik trots op Ajax", zegt de keeper, die in aanloop naar de dubbele ontmoeting met Real Madrid in de Champions League geen contact had met Ajacieden. "Natuurlijk worden er wel grapjes over gemaakt, maar ik heb er verder niks over gezegd."

De 29-jarige keeper kampte bij Barcelona met een blessure, maar is op tijd hersteld voor de duels met Wit-Rusland en Duitsland. "Ik had een scheur in mijn kuitspier. Er stond zes weken voor, maar na vier weken zat ik alweer op de bank. Ik wilde zo snel mogelijk fit zijn en de interlands waren mijn eerste doel. Uit bij Real Madrid zat ik weer op de bank, dat was iets eerder dan verwacht. Ik heb mijn ritme weer terug."

Cillessen is bezig aan zijn derde seizoen in Camp Nou, maar is nog altijd tweede keeper achter Marc-André ter Stegen. Toch is de doelman niet bezig met een vertrek uit Catalonië. "Ik ben druk bezig geweest met mijn herstel. Ik kan me wel druk maken om een vertrek, maar de transfermarkt gaat pas over drie maanden open. Ik kan wel dingen doen en willen, maar alles kan morgen anders zijn. Ik wil geen dingen wegstrepen en meer spelen."