‘Ik hoop dat Marc Overmars weer een aantal topaankopen verricht’

Ajax verlengde maandag het contract van directeur voetbalzaken Marc Overmars met 3,5 jaar. De oud-aanvaller, die sinds 2012 deel uitmaakt van de Ajax-directie en een verbintenis tot december 2020 had, ligt nu tot de zomer van 2024 vast in de Johan Cruijff ArenA. Overmars maakte met zijn jawoord jegens Ajax ook meteen een einde aan de interesse van Arsenal, dat eerder al kandidaat Monchi naar Sevilla zag terugkeren.

Arie van Os is blij dat Overmars de lokroep van Arsenal heeft weerstaan. “Ik denk dat hij op dit moment ontzettend goed werk doet”, zegt de voormalig penningmeester van Ajax dinsdag in De Telegraaf. “Hij laat het geld rollen, op verantwoorde wijze.” Van Os is ook blij dat Ajax inmiddels weer ‘kapitaal op het veld’ heeft staan en niet alleen op de bankrekening. Hij verwacht in de komende transferperiodes echter nog meer van Overmars.

“Deze transferwindows moeten de aanzet zijn tot meer. Goed verkopen is makkelijker dan goed inkopen, maar dat heeft Marc de afgelopen periode allebei goed gedaan. Ik hoop dat hij voor volgend seizoen ook weer een aantal topaankopen verricht.” Van Os begrijpt dat de rvc graag met Overmars verder wilde. “Er zijn weinig goede technisch directeuren en al helemaal weinig zo goed als Marc.”

Overmars was de laatste jaren onder meer verantwoordelijk voor een aantal recordtransfers bij Ajax. Hij verkocht onder anderen Frenkie de Jong, Davinson Sánchez, Arek Milik en Davy Klaassen voor tientallen miljoenen. Eind februari werd bekend dat Ajax over de eerste zes maanden van het boekjaar 2018/19, mede door Champions League-inkomsten, een flinke nettowinst heeft geboekt en dat de omzet en het eigen vermogen ook enorm zijn gestegen.