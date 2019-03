L'Équipe: Raphaël Varane wikt en weegt vertrek bij Real Madrid

Raphaël Varane overweegt Real Madrid komende zomer te verlaten, zo verzekert L’Équipe. Volgens de gezaghebbende sportkrant uit Frankrijk voelt de centrale verdediger, die in april zijn 26e verjaardag viert, veel voor een nieuwe uitdaging buiten het Santiago Bernabéu. Varane is alweer aan zijn achtste seizoen als Merengue bezig en tekende aan het begin van vorig seizoen tot de zomer van 2022 bij.

Varane zou twijfels hebben over een negende contractjaar bij Real Madrid, de club waar hij werkelijk alles mee heeft gewonnen: twee landstitels, viermaal de Champions League, twee Spaanse Super Cups, een Copa del Rey, drie Europese Super Cups en vier WK voor clubteams. Varane kwam in de zomer van 2011 voor circa tien miljoen euro over van RC Lens en kwam op twee seizoenen elke jaargang minimaal dertig duels in actie. Dit seizoen staat de teller al op 35 optredens.

Na zestien prijzen in het tenue van Real Madrid denkt Varane, die vorig jaar zomer met Frankrijk het WK in Rusland veroverde, er naar verluidt over na om zijn loopbaan elders voort te zetten. De verdediger wil een nieuwe uitdaging, ook mede vanwege de rentree van Zinédine Zidane. De oefenmeester was degene die Real Madrid er in zijn tijdperk als adviseur op wees om zijn landgenoot aan te trekken. Onder leiding van Zidane speelde Varane meer dan ooit en dat is waar voor de verdediger de schoen zou wringen: de wereldkampioen weet dat hij altijd zal spelen, zolang hij een bepaald niveau haalt.

Real Madrid zal ongetwijfeld de hoofdprijs voor Varane vragen, als de verdediger ook daadwerkelijk wil vertrekken. Ook in de overeenkomst van de verdediger is een exorbitante transferclausule van een half miljard euro opgenomen, waardoor de Spaanse topclub in feite kan vragen wat het wil. Met een transfersom van 84,4 miljoen euro is Virgil van Dijk sinds ruim een jaar de duurste verdediger aller tijden.